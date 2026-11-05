Allarmi bomba sugli aerei e supermercati hackerati, l'ipotesi della guerra ibrida e i rischi secondo Crosetto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Allarmi bomba sugli aerei, attacchi informatici ai supermercati e crescenti timori per la sicurezza delle infrastrutture strategiche. Si tratta di episodi apparentemente scollegati tra loro, ma che alimentano gli interrogativi sulla possibilità di una guerra ibrida, una minaccia difficile da individuare e contrastare. Eventi su cui il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già richiamato l’attenzione negli scorsi mesi, mettendo in guardia sui rischi per la sicurezza.

Allarmi bomba sugli aerei e supermercati hackerati, cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni si sono susseguiti degli episodi che hanno minato la sicurezza dell’Europa. Numerosi gli eventi preoccupanti, dagli attacchi informatici contro la grande distribuzione, che hanno portato all’hackeraggio dei sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati europei, provocando alterazioni delle temperature e compromettendo la conservazione degli alimenti, ai recenti allarmi bomba nel settore aereo.

Il timore è che infrastrutture e servizi essenziali possano diventare bersagli di operazioni riconducibili alla cosiddetta guerra ibrida. Non esistono, tuttavia, elementi sufficienti per dimostrare che tutti questi episodi siano collegati o coordinati da un’unica regia.

Sugli allarmi nei cieli si è però esposto Ben Smith, Ad di Air France-Klm, che ai microfoni del Financial Times ha sottolineato di non aver “mai visto prima un simile livello di coordinamento” commentando l’ondata di allarmi bomba su numerosi voli in Europa negli ultimi giorni.

Intanto in Italia si indaga sulle mail arrivate agli aeroporti che segnalavano la presenza di ordigni a bordo di voli italiani. Le procure di competenza, che riceveranno gli incartamenti, apriranno i lavori coadiuvati dagli investigatori della polaria e della polizia postale. Al momento non si escluderebbe che possa esserci un collegamento con i messaggi di posta elettronica inviati nei giorni scorsi che annunciavano ordigni su altri voli e all’interno di circa 280 scuole.

La mail ricevuta stamattina sarebbe stata firmata dai “combattenti dello Stato Maschile” che fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino.

Il pensiero di Crosetto sulla guerra ibrida

Il susseguirsi di questi episodi riporta al centro del dibattito il rischio della guerra ibrida, una minaccia sulla quale il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già richiamato l’attenzione in un documento di analisi del novembre 2025.

Secondo Crosetto, la minaccia ibrida rappresenta una delle forme più insidiose di aggressione alla sicurezza delle società occidentali. Si tratta, infatti, di attività malevole che operano sotto la soglia del conflitto militare tradizionale, sfruttando strumenti informatici, disinformazione, interferenze e vulnerabilità delle infrastrutture strategiche.

Il ministro aveva individuto nel dominio cyber il principale moltiplicatore delle operazioni ibride, capace di compromettere settori fondamentali come sanità, energia, trasporti e finanza, rendendo contemporaneamente difficile identificare i responsabili. “L’obiettivo non è solo colpire, ma instillare dubbio e insicurezza“, aveva scritto Crosetto nel non-paper intitolato “Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva”.

Nel documento, elaborato attraverso informazioni non classificate dell’intelligence, fonti aperte e confronti con colleghi europei, Crosetto aveva evidenziato inoltre la difficoltà delle istituzioni nel contrastare operazioni rapide, continue e difficilmente attribuibili. Il ministro aveva quindi richiamato il ruolo della NATO, dell’Unione europea e del G7, oltre all’esperienza del conflitto russo-ucraino, per evidenziare la necessità di risposte coordinate. L’analisi comprende anche un confronto tra i sistemi di difesa cyber di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada, con l’obiettivo di individuare le lacune da colmare.

La preoccupazione principale riguarda quella che Crosetto descrive come un’insufficiente capacità di deterrenza nel dominio “sotto soglia”, dove la continuità delle operazioni ostili può superare la velocità di reazione delle istituzioni.

Cos’è la guerra ibrida e perché rappresenta una minaccia

La guerra ibrida è una forma di conflitto che combina attacchi informatici, disinformazione, sabotaggi, pressioni economiche e operazioni di destabilizzazione, spesso senza ricorrere direttamente alle armi. L’obiettivo è indebolire uno Stato, comprometterne le infrastrutture critiche e diffondere paura e insicurezza tra i cittadini, evitando uno scontro militare aperto.

Queste operazioni possono colpire ospedali, reti energetiche, sistemi finanziari e, come accaduto negli ultimi giorni, aeroporti e supermercati. Una delle caratteristiche principali è la difficoltà di individuare i responsabili, che possono agire attraverso gruppi di hacker o intermediari, rendendo complessa l’attribuzione degli attacchi e la risposta delle autorità.