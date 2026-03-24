Alle Bahamas squali positivi a cocaina e caffeina, incredibile scoperta che lancia l'allarme sull'inquinamento

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’inquinamento sta rovinando sempre più il paradiso naturale delle Bahamas e minacciando la sopravvivenza dell’ecosistema marino. Perfino dei pesci più grandi dell’area. Uno studio dell’Università Federale del Paraná, in Brasile, ha infatti segnalato la presenza di squali positivi a cocaina, caffeina e farmaci nelle acque intorno all’arcipelago caraibico. I ricercatori hanno analizzato il sangue di esemplari selvatici nei pressi di Eleuthera. Le sostanze rilevate includono anche paracetamolo e diclofenac.

La scoperta dei ricercatori sui squali delle Bahamas

Il report è stato pubblicato sulla rivista Environmental Pollution e ha preso in esame i parametri di 85 squali. Dai risultati è emersa la presenza di diverse sostanze in ben 28 esemplari appartenenti a tre specie diverse.

Il maggiore quantitativo di cocaina è stato rilevato nel sangue di un piccolo squalo limone. Gli scienziati ipotizzano che l’animale possa aver ingerito accidentalmente materiale contaminato gettato o finito in mare.

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Tutti gli altri pesci presentavano tracce di caffeina, antidolorifici e antinfiammatori come dicoflenac e paracetamolo. Sorprendentemente la caffeina è risultata la più comune.

Non solo cocaina, farmaci e sostanze nelle acque marine

L’area di Eleuthera è relativamente isolata rispetto ai principali flussi turistici. Ciononostante, lo studio ha evidenziato la presenza di contaminanti di origine umana. Prima firmataria dello studio è la biologa Natascha Wosnick, dell’Università brasiliana del Paraná.

In precedenti ricerche, il team di Wosnick aveva scoperto cocaina e terre rare negli squali al largo di Rio de Janeiro. Nell’ultimo rapporto, la maggior parte degli esemplari è stata catturata a circa sei chilometri dalla costa nei pressi di un allevamento ittico in disuso, meta popolare tra i sub.

Wosnick afferma che le correnti potrebbero trasportare tracce di droga provenienti da acque reflue o da altre fonti presenti sull’isola, ma i subacquei sarebbero i principali responsabili. “È soprattutto perché la gente va lì, urina in acqua e scarica i propri liquami”, osserva la ricercatrice.

I possibili effetti sugli squali e l’inquinamento

Alcuni scienziati evidenziano che le sostanze individuate potrebbero avere effetti letali sugli animali. Il diclofenac è associato a danni renali in diverse specie animali, mentre sostanze stimolanti come caffeina e cocaina possono alterare importanti parametri metabolici.

I risultati dello studio risultano preoccupanti anche per un altro motivo. Le Bahamas sono considerate un paradiso relativamente incontaminato. Ma, come l’inquinamento da plastica, anche la contaminazione chimica è una minaccia molto più diffusa di quanto si creda.