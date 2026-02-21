Alle Olimpiadi fuorionda Rai nel bob a 4, "Evitiamo l'equipaggio di Israele": nota di scuse di Lollobrigida

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuova polemica attorno a Rai Sport dopo un fuori onda trasmesso durante il bob a 4 delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in cui si invitava a “evitare l’equipaggio” di Israele. Dario Di Gennaro e il direttore ad interim Marco Lollobrigida hanno chiesto scusa, mentre sono state avviate verifiche interne per accertare le responsabilità.

Olimpiadi, altra bufera in Rai su Israele

Una nuova bufera a investire la redazione di Rai Sport già reduce dalle polemiche che avevano portato all’uscita del direttore Paolo Petrecca, dopo le contestazioni sulla gestione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Questa volta al centro delle critiche c’è un fuori onda trasmesso per errore su Rai 2 durante la diretta della prima manche del bob a 4.

Il fuorionda durante il bob a 4

Il caso coinvolge Israele: pochi istanti prima che il telecronista introducesse la gara, si è chiaramente udita una voce dire: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano”. Subito dopo, un frammento di frase: “no perché…” prima che l’audio venisse sfumato dalla regia.

Il passaggio, diventato rapidamente virale sui social, ha sollevato accuse di discriminazione e richieste di chiarimento da parte di esponenti politici e associazioni.

Le scuse di Lollobrigida e Di Gennaro

Nel corso della seconda manche, il telecronista Dario Di Gennaro ha aperto il collegamento con parole di scuse rivolte ai telespettatori, agli atleti e alla delegazione israeliana.

Il giornalista ha ammesso che “l’espressione andata nel fuori onda prima della gara di bob a 4 è stata del tutto inappropriata e non rispecchia in nessun modo i valori dello sport e del rispetto che devono guidare il servizio pubblico e in particolare il nostro lavoro”.

“Rinnoviamo le nostre scuse alla delegazione israeliana e a tutti coloro che si sono sentiti offesi” ha aggiunto. “Lo sport è incontro, rispetto e condivisione ed è con questo spirito che proseguiamo il nostro racconto della gara di bob a 4”.

Anche il responsabile ad interim della direzione, Marco Lollobrigida, ha diffuso una nota ufficiale nella quale ha parlato di “espressione inaccettabile” e ha annunciato provvedimenti tempestivi. “A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere” ha ribadito.

Il caso Petrecca

Continuano a essere delle Olimpiadi delicate per la Rai quelle di Milano-Cortina, dopo il caso eclatante dell’ormai ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, dimissionario dopo le polemiche per la telecronaca della Cerimonia di apertura.

Già sfiduciato due volte dalla redazione, che si era messa in sciopero in contrasto alla sua gestione, è stato infine sostituito ad interim da Marco Lollobrigida. Un avvicendamento commentato dal diretto interessato sui social con una citazione del Vangelo di Matteo, evocando un “tradimento”.