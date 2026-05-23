Allegra Gucci contro la sentenza sull'omicidio del padre: “Chi ha ucciso incassa. Chi ha perso il padre paga”

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La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha scelto di non procedere di fronte all’istanza presentata da Allegra e Alessandra, figlie dell’imprenditore Maurizio Gucci assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani. Dure le parole di Allegra verso il Tribunale che consente a Reggiani di continuare a ricevere il vitalizio.

La sentenza del Cedu

Allegra e Alessandra Gucci si erano appellate contro la condanna che prevede il versamento da parte loro di un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani.

Nonostante Reggiani sia stata condannata perché riconosciuta mandante dell’omicidio del marito Maurizio, continua a incassare il mantenimento previsto dall’accordo di divorzio.

ANSA

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha accolto l’istanza presentata dalle eredi della nota casa di moda.

Secondo i giudici del Cedu, non vi è necessità di procedere con l’esame del caso perché si ritiene che tra le figlie e la madre sia già stato raggiunto un accordo monetario.

Le parole di Allegra Gucci

Sono dure le parole di Allegra Gucci, che commenta la sentenza con un dettagliato post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

Chi ha ucciso incassa. Chi ha perso il padre paga.

Gucci scrive che “non esiste una sentenza che dica che è sbagliato. Il silenzio, in diritto, non è neutralità. È abbandono”.

“Questa non è una storia chiusa. – conclude la figlia di Maurizio – È una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo”.

Nessun accordo con Patrizia Reggiani

Allegra Gucci nega qualsiasi “accordo segreto” tra lei, la sorella e la madre Patrizia Reggiani.

Parla, al contrario, di un accordo “non libero” e di una “resa davanti a una sentenza che non avrebbe mai dovuto esistere”.

Sentenze passate hanno infatti imposto alle eredi del maggior azionista di Gucci, di sottrarre dalla propria eredità il denaro da versare come vitalizio alla madre, nonostante quest’ultima sia ritenuta colpevole dell’omicidio del padre.

Allegra spiega che, lei e la sorella, “hanno dovuto negoziare sotto la minaccia concreta di procedure esecutive, il pignoramento dei beni, compresa l’abitazione”.

Il versamento di 3,9 milioni di euro a Reggiani, secondo Gucci “era l’unico modo per chiudere una controversia che, diversamente, si sarebbe protratta indefinitamente”.