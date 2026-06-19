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È stato eseguito un arresto nei confronti di un allenatore di 74 anni residente ad Aprilia, accusato di violenza sessuale su un minore. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Latina, è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una denuncia presentata dai familiari della vittima. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe approfittato del rapporto fiduciario instaurato con la giovane vittima nell’ambito di un’attività sportiva, superando i limiti del rapporto educativo e abusando della propria posizione.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Latina ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina. L’indagine, coordinata dalla Procura, è stata avviata dopo la denuncia dei familiari della vittima e ha permesso di ricostruire una serie di condotte che l’indagato avrebbe posto in essere sfruttando la fiducia e la posizione di riferimento acquisita nell’ambito sportivo.

Le indagini hanno evidenziato come l’uomo, nel corso del tempo, avrebbe oltrepassato i limiti del rapporto educativo e sportivo, abusando della posizione di fiducia per instaurare un rapporto di dipendenza emotiva e soggezione psicologica nei confronti della vittima. Gli elementi raccolti dagli investigatori, sotto la supervisione della Procura di Latina, hanno delineato un quadro indiziario caratterizzato da reiterate condotte lesive della libertà e dell’integrità personale del minore.

La decisione del giudice e l’arresto

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di reiterazione di condotte analoghe, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato. L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione di Aprilia dagli operatori della Squadra Mobile e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto e la tutela delle vittime vulnerabili

L’attività investigativa ha confermato la stretta collaborazione tra la Procura di Latina e la Squadra Mobile nella gestione di casi rientranti nella materia del cosiddetto codice rosso, che riguarda fatti particolarmente delicati e riferiti a soggetti vulnerabili. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di un approccio sinergico per garantire la tutela delle vittime e la tempestiva repressione di reati di questa natura.

IPA