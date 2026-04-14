Allenatore Giuseppe Canuti morto durante la partita del San Claudio a Corridonia davanti ai suoi calciatori

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Durante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Claudio, Giuseppe Canuti, è morto dopo essersi accasciato a terra per un malore. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Messaggi di cordoglio dal sindaco della cittadina e dalla società calcistica.

Allenatore muore durante una partita di calcio

Attorno alle 19:30 del 13 aprile, durante l’intervallo di una partita di calcio del campionato locale allievi, tra San Claudio e Trodica a Corridonia, in provincia di Macerata, l’allenatore del San Candido Giuseppe Canuti si è accasciato a terra a causa di un malore.

L’uomo, 59 anni, stava parlando con i suoi calciatori, tutti ragazzi tra i 15 e il 16 anni. In un campo vicino a quello in cui si stava disputando la partita si stava allenando anche la squadra degli esordienti.

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Subito i presenti hanno chiamato i soccorsi, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118.

I soccorsi del 118

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori del 118 hanno subito provato a rianimare il 59enne, utilizzando anche il defibrillatore di cui il campo era dotato.

Nel frattempo sia i ragazzi delle squadre che stavano disputando la partita, sia quelli che si stavano allenando nel campo poco distante, sono stati fatti allontanare.

I soccorsi non sono però riusciti a salvare la vita all’allenatore, che non si è mai ripreso dal malore. Canuti è stato dichiarato morto sul posto.

Il cordoglio del sindaco e della squadra

L’Asd San Claudio, la società di calcio per cui Canuti allenava gli allievi, ha espresso cordoglio: “Giuseppe è stato colpito da un malore fatale a nulla sono serviti il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Siate vicini a tutta la comunità e alla società sportiva in questa immane tragedia. Preghiamo per tutti i suoi cari familiari”.

Anche il sindaco di Morrovalle, paese di origine di Canuti, ha diffuso un messaggio:

Lo conoscevo molto bene così come erano tanti i morrovallesi che lo stimavano. Anche venerdì scorso ho avuto l’occasione di incontrarlo e di farci un piacevole chiacchierata. Lascia un immenso vuoto in tutti noi, e due figli eccezionali.