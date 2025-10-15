Allerta arancione e scuole chiuse da Reggio Calabria a Crotone, dove giovedì 16 ottobre non ci sarà lezione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alcune scuole tra Reggio Calabria e Crotone resteranno chiuse a seguito dell’allerta arancione della Protezione Civile. In Calabria, infatti, è prevista una breve ondata di maltempo che interesserà soprattutto i settori ionici e meridionali. Si prevedono precipitazioni “a carattere di rovescio o temporale” e non si escludono fenomeni estremi come “attività elettrica” insieme a forti raffiche di vento e grandinate. Per questo i sindaci di alcuni centri urbani stanno provvedendo a disporre la chiusura delle scuole, un’ordinanza che interesserà le strutture di ogni ordine e grado.

Allerta meteo in Calabria

Come anticipato, la Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato una allerta arancione valida per il pomeriggio di mercoledì 15 ottobre e per l’intera giornata di giovedì 16.

Secondo il comunicato pubblicato sul sito istituzionale si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse” che potrebbero presentarsi “a carattere di rovescio o temporale”.

I fenomeni potrebbero interessare i “settori meridionali e ionici” e non si esclude una certa “attività elettrica” e altre manifestazioni estreme, con grandinate e forti raffiche di vento.

Per questo motivi i primi cittadini di diverse città della Regione sono corsi ai ripari disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

La chiusura delle scuole

Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, ha firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole e ha annunciato il monitoraggio dei canaloni, consigliando alla cittadinanza di non muoversi lungo le zone a rischio, in particolare i sottopassi.

A Crotone il sindaco Vincenzo Voce, oltre alla chiusura di tutte le scuole, ha esteso l’ordinanza a parchi e giardini pubblici, compreso il cimitero comunale e il cimitero di Papanice. A Crotone è stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (COC), una struttura che i primi cittadini attivano per coordinare le operazioni in caso di emergenza.

Le stesse misure sono state adottate dal sindaco di Lamezia Terme (Catanzaro) Mario Murone, che estende l’ordinanza di chiusura anche al plesso ubicato presso Gizzeria Lido, dal momento che fa parte dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino. Infine, gli stessi interventi interessano Reggio Calabria, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà ha parlato con i suoi cittadini durante una diretta Instagram: “Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a collaborare seguendo le indicazioni delle autorità”.

Il Sud Italia, infatti, è colpito da un vortice ciclonico proveniente dalle Baleari che sta portando precipitazioni in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna.

Cos’è un’allerta arancione

Come noto, le allerte diramate dalla Protezione Civile si dividono in gialla, arancione e rossa. L’allerta arancione indica il rischio che i fenomeni metereologici arrechino danni a cose o persone dal momento che gli eventi potrebbero manifestarsi in maniera più intensa rispetto agli standard individuati dall’allerta gialla.

Oltre alle precipitazioni, infatti, potrebbero verificarsi eventi correlati come frane, inondazioni o colate di detriti che potrebbero compromettere la viabilità ma anche l’incolumità dei cittadini e la sicurezza delle loro abitazioni.