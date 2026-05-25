Allerta arancione in 15 città da Nord a Sud per l'ondata di calore, caldo da Torino a Roma: 35 gradi a Milano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si chiama ondata di calore, ma in gergo più tecnico è l’anticiclone di origine subtropicale che si sta insediando nel bacino del Mediterraneo. Questo evento ha portato l’Italia di maggio in un clima estivo e torrido, con temperature diffuse in tutto lo Stivale che superano la soglia dei 30°. Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ha messo l’allerta di livello arancione per 15 città. Milano raggiungerà anche i 35°.

Allerta arancione in 15 città

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha aggiornato le condizioni avverse per l’Italia a seguito dell’arrivo dell’anticiclone subtropicale nel bacino del Mediterraneo. Secondo quanto riportano i pareri degli esperti, diverse città si ritroveranno in allerta di livello arancione (livello 2 su 3), e molte altre invece toccheranno comunque il livello uno, ovvero allerta gialla.

Tra le città che toccheranno il livello arancione per la giornata di martedì 26 maggio ci sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.

A queste si aggiungeranno, nella giornata di mercoledì 27 maggio, anche le città di: Latina, Milano e Verona.

Da Torino a Roma: sopra i 30 gradi

Al Centro e al Nord si presenterà con maggiore forza l’ondata di caldo anomalo di maggio. Le temperature si alzeranno diffusamente tra i 30 e i 34°, con punte locali fino a 35° come per esempio a Milano.

Se il caldo ha già iniziato a farsi sentire nella giornata di lunedì 25 maggio, martedì 26 e mercoledì 27 il tempo resterà stabile e soleggiato su tutta la penisola, favorendo l’innalzamento delle temperature.

Solo a partire da giovedì e venerdì ci saranno infiltrazioni di aria leggermente più fresca. I valori massimi scenderanno sotto i 32°, ma si manterranno ancora superiori alla media stagionale.

Cosa fare durante un’ondata di calore

Quella in corso è una sorta di anteprima di quella che sarà l’estate 2026 e per questo iniziare a capire come affrontare il caldo estremo può fare la differenza con un colpo di sole o anche qualcosa di più grave. Infatti il caldo può uccidere e in Italia negli scorsi anni sono stati collegati all’estremo caldo oltre 10.000 morti l’anno (circa 13.000 persone per il 2022 e oltre 12.000 nel 2023).

In caso di caldo estremo, dopo aver consultato il bollettino del ministero della Salute anche attraverso l’app apposita, è bene programmare la giornata per non uscire nelle ore più calde (dalle 11:00 alle 18:00). Bisogna prestare particolare attenzione ai bambini e agli anziani, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. È consigliato anche non viaggiare in auto nelle ore più calde, bere molta acqua e avere un’alimentazione equilibrata con pasti leggeri. Meglio evitare le bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina ed evitare esercizio fisico nelle giornate più calde.

Il Dipartimento della protezione civile ricorda anche alcune pratiche civili come offrire aiuto alle persone a maggior rischio, come gli anziani che vivono da soli o i bambini piccoli, e segnalare ai servizi sociali eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Bisogna anche assicurarsi che gli animali domestici abbiano sempre acqua fresca e che non tocchino l’asfalto rovente direttamente con le zampe.