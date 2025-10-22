Allerta arancione per maltempo in Toscana e scuole chiuse giovedì 23 ottobre, quali sono i Comuni coinvolti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’autunno di pioggia e vento è arrivato. Un intenso flusso sud-occidentale in quota interesserà, infatti, l’Italia nelle prossime ore portando precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana. E proprio in Toscana sono arrivate nuovo ordinanze di chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione.

La situazione su Liguria, Emilia-Romagna e Marche

La struttura depressionaria determinerà, inoltre, ventilazione intensa fino a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza dei rilievi appenninici.

Non solo: la protezione Civile Regionale ha emesso un messaggio di allerta per criticità dovuta a vento forte per tutta la giornata di giovedì anche nelle Marche.

ANSA

Il vento sarà molto intenso, in particolare sul settore montano e sul settore alto-collinare dal primo pomeriggio fino a sera: in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieri l’intensità raggiungerà intensità di burrasca.

Allerta arancione in Liguria e Toscana

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha, quindi, emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, specificando che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dal mattino di giovedì precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Valle D’Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata l’allerta arancione su settori di Liguria e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle D’Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, sull’intero territorio dell’Umbria, della Provincia Autonoma di Bolzano e sul restante territorio di Liguria e Toscana.

Scuole chiuse in Toscana

Nuovo ordinanze di chiusura delle scuole a causa dell’allerta mete arancione in Toscana. Non si andrà in classe a Carrara e a Massa e in altri paesi della provincia, in alcuni comuni dell’isola d’Elba (Livorno), in provincia di Lucca a Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema.

A Livorno scuole aperte invece ma chiusi al pubblico, per rischio vento, parchi, cimiteri e il canile comunale.

L’amministrazione comunale raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti e, per l’allerta arancione per mareggiate, di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare.