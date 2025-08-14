Allerta caldo a Ferragosto e bollino rosso in 14 città, l'allarme del Ministero della Salute

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È allerta caldo a Ferragosto: in 14 città italiane è previsto il bollino rosso, da Nord al Centro. Il Ministero della Salute mette in guardia sulle ondate di calore nelle principali città del Paese. Il caldo estremo si farà sentire in Italia e non solo, alimentando una serie di rischi, tra cui quello degli incendi.

Bollino rosso in 14 città

Scatta l’allerta per le temperature di Ferragosto. Il 15 agosto sono previsti picchi fino a 39 gradi, con il livello di allerta massimo (bollino rosso). È l’ennesima ondata di calore di un’estate che ha già registrato diversi record fuori stagione, caratterizzata però anche da episodi di temporali alternati a periodi di caldo intenso.

Ferragosto 2025 si presenta più caldo del consueto e, tra alte temperature e umidità, il Ministero della Salute richiama l’attenzione sui comportamenti da adottare per evitare malori.

ANSA Caldo estremo in 14 città italiana

L’allerta è alta soprattutto nelle 14 città in bollino rosso, ovvero livello 3: la soglia che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi non solo per le persone più fragili (anziani, bambini, soggetti con patologie), ma anche per individui sani e attivi. Le città interessate sono:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Perugia

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Previsioni meteo 15 agosto

Oltre alle allerte per il caldo, le previsioni indicano una giornata prevalentemente soleggiata al Nord, in Toscana, Umbria, Sicilia e Sardegna.

Sono attese nubi in aumento sui rilievi, con possibili rovesci o temporali locali, in particolare sulle Alpi e nelle aree interne di isole e settori meridionali di Toscana e Umbria.

Al Centro-Sud il cielo sarà più nuvoloso, con precipitazioni sparse, a tratti intense nel pomeriggio, soprattutto nelle zone interne, costiere e ioniche. In Campania si prevedono fenomeni più persistenti.

Previsioni meteo 16 agosto

Da venerdì 16 agosto le temperature inizieranno a calare leggermente in alcune località, come Frosinone, Latina e Perugia. A Campobasso, invece, la situazione peggiorerà: il livello passerà da giallo ad arancione. Il calo termico sarà limitato, ma accompagnato dall’arrivo di temporali intensi nel weekend.

Sabato 16 agosto, pur con temperature ancora elevate, si faranno sentire gli effetti dei fenomeni temporaleschi tra Nord, Centro e Sud, con rovesci nel pomeriggio.

La mattina sarà invece prevalentemente soleggiata, con nuvolosità sparsa e brevi piogge su arco alpino centro-orientale, Alpi occidentali, Sardegna interna, Appennino centro-meridionale e, localmente, sulle coste di bassa Toscana, Lazio e Campania.