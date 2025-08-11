Allerta caldo e bollino rosso martedì 12 e mercoledì 13 agosto, in quali città scatta l'allarme

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tra il 12 e il 13 agosto l’Italia affronterà un’intensa ondata di caldo da bollino rosso, che significa allerta massima in molte città. L’allarme sarà inizialmente in 11 centri cittadini, per poi salire addirittura a 16. Si prevedono temperature fino a 40°C e notti afose, con il calore persistente fino al weekend con possibili temporali in montagna.

Emergenza caldo, l’elenco delle città

Una nuova e intensa ondata di caldo è stata prevista in Italia tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, portando livelli di allerta massimi in numerose città da Nord a Sud. Le previsioni del Ministero della Salute indicano che martedì saranno 11 i centri urbani contrassegnati dal bollino rosso, ovvero:

Roma

Milano

Bologna

Firenze

Bolzano

Brescia

Frosinone

Latina

Perugia

Rieti

Torino.

Bollino rosso per caldo estremo in diverse città italiane

Altre cinque località, ovvero Campobasso, Genova, Verona, Viterbo e Venezia saranno in allerta arancione. Ancona, Napoli, Civitavecchia, Palermo e Trieste si troveranno invece in pre-allerta (bollino giallo).

Il 13 agosto altre città in bollino rosso

La situazione peggiorerà mercoledì 13 agosto, quando il numero delle città da bollino rosso salirà a 16, includendo anche Cambobasso, Venezia, Verona, Viterbo e Genova.

L’allerta di livello 3 indica un’emergenza con effetti potenzialmente dannosi per la salute non solo per anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma anche per individui in buona salute, soprattutto se il caldo persiste per più giorni.

Il fenomeno è provocato dal cosiddetto Anticiclone nordafricano, che sta trasportando aria subtropicale su gran parte del Mediterraneo e dell’Europa, innalzando lo zero termico sulle Alpi fino a 4.500 metri e causando stress agli ecosistemi di alta quota.

Le previsioni meteo e le temperature

Le temperature previste superano diffusamente i 35°C e raggiungono punte di 38-40°C nelle aree interne del Centro-Sud, nelle isole maggiori e nella bassa pianura padana.

Le notti saranno decisamente afose, con valori minimi sopra i 20 gradi e, in molte città, prossimi anche ai 25.

Le previsioni per le due giornate di riferimento indicano cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità pomeridiana sulle zone montuose e possibili temporali isolati su Appennino laziale, abruzzese e campano, oltre che sulle Alpi centrali.

Le temperature si manterranno stabili, mentre i venti saranno deboli e i mari calmi o poco mossi. Gli esperti meteo prevedono che l’ondata di caldo proseguirà fino al weekend, sebbene sulle zone montuose aumenterà la possibilità di brevi rovesci nelle ore pomeridiane.