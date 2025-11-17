Allerta meteo gialla e arancione in 11 regioni per martedì 18 novembre, quali zone saranno più colpite

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prevista allerta meteo gialla su 11 Regioni e allerta arancione su parte del Friuli Venezia Giulia per la giornata di martedì 18 novembre. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso, a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica. A essere colpito sarà soprattutto il Centro-Sud Italia. Si segnala il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche, in particolare tra Lazio meridionale, Molise e i settori tirrenici meridionali dello Stivale.

Allerta meteo gialla in 11 Regioni martedì 18 novembre

Il fronte perturbato di origine atlantica che si è abbattuto sull’Italia, nelle prossime ore, dopo aver già colpito il Nord e la Toscana, si dirigerà verso il Centro-Sud, dove sono previste abbondanti piogge e temporali.

Allerta gialla su tutto il territorio di Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia. Inoltre, su una parte del territorio Friuli Venezia Giulia è stata valutata l‘allerta arancione.

Virgilio Notizie/123RF

Quali saranno le zone più colpite dal maltempo

La Protezione Civile ha spiegato che le aree più flagellate dal maltempo saranno Lazio meridionale, Molise, Campania, Basilicata (settori tirrenici) e Calabria (settori tirrenici). Già dalle prime ore del mattino si verificheranno piogge.

Le previsioni meteo riferiscono che le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Condizioni che potrebbe causare allagamenti, frane e esondazioni di corsi d’acqua minori.

Eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia, nel resto del Nord Italia non sono previsti rovesci. Solamente qualche residuo fenomeno al mattino sull’Emilia Romagna, ma in attenuazione. Soleggiato altrove e ovunque dal pomeriggio. Temperature in netto calo, massime tra 10 e 14 gradi.

Come comportarsi nelle zone a rischio

Come sempre, si raccomanda alla cittadinanza di seguire le norme generali di comportamento in caso di maltempo.

In particolare, si suggerisce di prestare attenzione agli avvisi diramati dalle autorità locali, di non effettuare spostamenti nelle aree colpite dalle perturbazioni, a meno che questi siano necessari.

E ancora, si consiglia di non transitare o sostare vicino ai corsi d’acqua o nelle aree in cui c’è il pericolo di frane e di adottare un comportamento prudente.