Allerta gialla e scuole chiuse a Palermo giovedì 12 febbraio, torna la paura dopo i danni del ciclone Harry

Allerta gialla per giovedì 12 febbraio in Sicilia e particolare attenzione a Palermo dove le scuole resteranno chiuse. A prendere questa decisione è stato il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, in via precauzionale dopo viste le previsioni e considerati i gravi danni che solo poche settimane fa sono stati causati dal passaggio del ciclone Harry.

Torna la paura a Palermo per il maltempo. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la giornata di giovedì 12 febbraio e, in via precauzionale, il sindaco Lagalla ha deciso di chiudere tutti gli istituti di ogni ordine e grado nel capoluogo.

L’ordinanza dispone anche la chiusura di ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri per le prossime ore in cui sono attese condizioni meteo particolarmente critiche.

Ancora maltempo al Sud

Allerta gialla per maltempo al Sud e condizioni meteorologiche difficili soprattutto in Sicilia e Calabria per giovedì 12 febbraio. A Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto la chiusura di scuole, ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. Sarà vietato anche sostare sotto le zone alberate, sotto i cartelloni pubblicitari ed edifici pericolanti.

Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti, a evitare sottopassi e zone a rischio esondazione, consigliano di evitare di mettersi alla guida di monopattini, motocicli e biciclette e di ridurre quanto possibile gli spostamenti.

Come detto, la decisione è stata assunta in via precauzionale in quanto i bollettini meteo prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari. L’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo spiega i motivi della decisione. “Pur in presenza di un’allerta gialla, i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”, si legge.

Quali scuole chiuse

La Sicilia tutta è interessata da un intenso flusso occidentale con impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico: previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con anche forte intensità, attività elettrica e raffiche violente. Previsti anche venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Si tratta di condizioni già vissute poche settimane fa quando il passaggio del ciclone Harry ha messo in ginocchio la regione e provocato danni per oltre un miliardo di euro. Anche nelle prossime ore non si escludono criticità idrogeologiche e nei centri già colpiti solo pochi giorni fa.

Il 12 febbraio sarà dunque una giornata difficile dal punto di vista meteorologico: è prevista allerta meteo in diverse regioni – in Calabria è l’allerta è arancione – e alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Non ci saranno lezioni negli istituti delle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.