Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il maltempo si accanisce ancora sull’Italia. Domenica 22 novembre la nuova perturbazione atlantica investirà soprattutto le Regioni centro-settentrionali portando piogge, temporali e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla in sette Regioni e arancione in Toscana, dove si temono criticità idrogeologiche e mareggiate. Particolare attenzione anche in Liguria, dove i terreni sono già saturi per le precipitazioni degli scorsi giorni.

Allerta meteo dal Friuli al Molise

L’ondata di maltempo che da giorni interessa il Centro-Nord si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. L’ultima perturbazione di origine atlantica attraverserà l’Italia da ovest verso est, accompagnata da una generale intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni diffuse dal Dipartimento della Protezione civile, per la giornata di domenica 22 novembre è stata diramata l’allerta gialla su alcuni settori delle seguenti Regioni:

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Liguria

Toscana

Umbria

Lazio

Molise

ANSA

In Toscana scatta anche l’allerta arancione per rischio idrogeologico nei bacini settentrionali. Il bollettino nazionale individua possibili criticità idrauliche in Emilia-Romagna, tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, e in Friuli-Venezia Giulia, nel bacino dell’Isonzo e nella pianura di Udine e Gorizia.

Rischio idrogeologico paventato anche nel Lazio, in particolare nei bacini del Liri e dell’Aniene e sull’Appennino reatino. In Umbria l’allerta riguarda i temporali nelle zone del Chiascio-Topino, dell’Alto Tevere e del Nera-Corno.

Le previsioni meteo di domenica 22 novembre

Le precipitazioni più abbondanti sono attese su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, dove sin dalle prime ore della giornata si segnalano rovesci anche di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica. L’altro fenomeno caratteristico della perturbazione sarà il vento. Le correnti occidentali soffieranno con intensità da forte a burrasca inizialmente su Piemonte e Sardegna, per poi interessare anche Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Le raffiche più violente sono previste sui settori alpini occidentali del Piemonte e lungo la dorsale appenninica adriatica. Disagi possibili anche lungo i litorali esposti ai venti occidentali, dove sono attese forti mareggiate, con un progressivo peggioramento delle condizioni del mare nel corso della giornata.

Allerta arancione in Toscana, zone interessate e orari

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha disposto diversi livelli di allerta in funzione dei fenomeni attesi nelle singole aree. Le maggiori criticità legate alle precipitazioni riguardano la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima.

In queste zone, dopo l’allerta gialla in vigore nelle prime sei ore della giornata, il codice è passato ad arancione alle 6 di domenica e resterà tale fino alle 18. Successivamente, il livello di criticità tornerà sul “giallo” fino alla mezzanotte.

In particolare, l’allerta resterà gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per tutta la giornata anche nel Mugello, nei bacini del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e in altri settori appenninici settentrionali. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno al resto della Regione, mentre si intensificheranno i venti di Libeccio e Ponente, con raffiche previste:

fino a 80-100 km/h, localmente superiori, sulla costa centrale e sull’Arcipelago toscano;

fino a 60-80 km/h nell’Alto Mugello e sul crinale appenninico orientale;

fino a 50-60 km/h nelle zone di pianura.

Sulla costa centrale e sulle isole scatterà l’allerta arancione per vento dalle 15 alle 23:59. Dalle 18 si aggiungerà, nei settori maggiormente esposti, quella per mareggiate.

Maltempo a Firenze e Livorno: parchi e cimiteri chiusi

A Firenze l’allerta gialla per vento sarà in vigore dalle 15 fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda anche Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

La Protezione civile comunale raccomanda di evitare parchi, aree verdi e strade alberate per il rischio di caduta di rami, prestando attenzione anche in prossimità di impalcature e strutture provvisorie. Misure straordinarie sono state adottate a Livorno, dove il Comune, con l’ordinanza numero 404, ha disposto a partire dalle 15 di domenica e per tutta la durata dell’allerta arancione:

la chiusura dei parchi pubblici;

la chiusura del museo Fattori, all’interno del parco di Villa Mimbelli;

la chiusura dei cimiteri.

Possibili limitazioni alla circolazione sul viale Italia, soprattutto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri. La strada potrà essere temporaneamente chiusa in base all’intensità delle mareggiate e all’eventuale presenza di detriti sulla carreggiata.

Allerta meteo in Liguria, preoccupano le piene

Un’altra delle regioni maggiormente esposte al passaggio della perturbazione è la Liguria, dove l’Arpal ha diramato un’allerta gialla per piogge e temporali sul centro-levante a partire dalle 6 di domenica. Nel dettaglio, le fasce orarie dell’allerta sono così distribuite:

dalle 6 alle 14 nel tratto compreso tra Spotorno e Camogli, incluse le valli del Polcevera e del Bisagno, per i bacini piccoli e medi;

dalle 6 alle 16 nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia, per i bacini piccoli e medi;

dalle 6 alle 18 da Portofino a Sarzana, comprese la provincia della Spezia e le valli Fontanabuona e Sturla, per i bacini di tutte le dimensioni.

Il rinforzo dello Scirocco favorirà l’afflusso di aria umida, alimentando precipitazioni particolarmente intense sulla Val Fontanabuona, sul Tigullio e sull’alta Val di Vara. Nel corso della giornata i fenomeni si sposteranno verso il bacino del Magra. A preoccupare gli esperti dell’Arpal sono le condizioni dei terreni, già saturi per le piogge dei giorni scorsi, e i livelli dei corsi d’acqua, ancora superiori ai valori ordinari dopo le recenti piene.

Sono attesi nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti e dei fiumi, tra cui Entella e Magra e i relativi affluenti, con possibili criticità locali. Prevista infine un’intensa mareggiata lungo tutto il litorale ligure, particolarmente significativa sulla riviera di Levante.