Allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna per forte perturbazione: lunedì 19 gennaio scuole chiuse

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maltempo nel Sud Italia, la Protezione Civile alza l’allerta meteo a giallo. In Sicilia, Sardegna e Calabria aspettavano l’arrivo del super ciclone. In alcune regioni c’è attesa per la chiusura delle scuole, dei parchi e dei luoghi pubblici. Intanto il Comune di Taormina ha già previsto la chiusura delle scuole per il 19 gennaio contro la perturbazione in arrivo: il ciclone afro-mediterraneo.

Allerta meteo per il super ciclone

Il super ciclone porterà precipitazioni diffuse e persistenti in Calabria e sulle Isole Maggiori. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per tre giorni, compreso lunedì 19 gennaio, sul Sud Italia si abbatteranno fenomeni meteo forti. Per la Protezione Civile c’è rischio idrogeologico e idraulico.

ANSA

A partire da domenica 18 gennaio, con le prime precipitazioni su Calabria e Sicilia al mattino, e anche sulla Sardegna nel pomeriggio; si allunga a lunedì l’allerta gialla. Già la scorsa settimana era stato chiamato il livello giallo.

Scuole chiuse a Taormina

Il Comune di Taormina ha deciso di agire in anticipo ed emettere l’ordinanza con la quale sospende le lezioni per lunedì 19 gennaio 2026.

La comunicazione è arrivata con l’ordinanza sindacale n. 2, con la quale il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado “in considerazione delle condizioni di rischio ea tutela dell’incolumità pubblica”.

In un post social con il quale il sindaco annuncia ai cittadini la notizia, invita inoltre la popolazione alla massima prudenza e suggerisce di limitare gli spostamenti.

I comuni in Sardegna

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio si è tenuta una riunione con tutti i sindaci della Sardegna. Tema: il super ciclone che si abbatterà sull’isola.

È allerta per tutti i 377 comuni. Sono già pronte le ordinanze per la chiusura di scuole, parchi, strade e luoghi di interesse. Si attende il peggioramento nella giornata di domenica prima dell’ultimo ok alla chiusura.

“Noi sindaci siamo preoccupati e se sarà necessario interverremo con le chiusure”, commenta Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente Anci Sardegna.