Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di giovedì 8 gennaio, riguardante in particolare alcune aree di Sicilia e Puglia. L’allerta, di livello giallo, è stata diramata a causa di una vasta area depressionaria che sta portando maltempo e un significativo aumento dei venti su gran parte delle regioni centro-meridionali d’Italia. Le condizioni avverse, che si manifesteranno con venti forti e mareggiate lungo le coste esposte, potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle zone interessate.

Le cause del maltempo sull’Italia meridionale

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile una vasta area depressionaria continua a influenzare il quadro meteorologico dell’Italia meridionale e di parte di quella centrale.

Questa situazione sta determinando una fase di instabilità atmosferica, con precipitazioni e un marcato aumento dei venti che interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud.

Venti forti e mareggiate

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base delle previsioni disponibili si attendono venti da forti a burrasca di provenienza nord-occidentale che dal tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio colpiranno la Sicilia e si estenderanno successivamente alla Calabria.

Dalla serata i venti forti con raffiche di burrasca interesseranno anche la Campania per poi raggiungere Abruzzo, Molise e Puglia, con particolare attenzione ai settori costieri adriatici. In queste aree saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte, aumentando il rischio di danni e disagi.

Allerta gialla su Sicilia e Puglia

Alla luce dei fenomeni previsti e di quelli già in atto la Protezione Civile ha valutato per la giornata di giovedì 8 gennaio una allerta gialla su alcune aree di Sicilia e Puglia.

L’allerta riguarda in particolare i rischi legati a criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi a causa delle forti raffiche di vento e delle mareggiate previste.

Rischi e criticità idrogeologiche e idrauliche

Le forti precipitazioni e i venti intensi possono infatti causare allagamenti, frane, smottamenti e danni alle infrastrutture, oltre a rendere difficoltosa la circolazione stradale e ferroviaria.

La Protezione Civile invita la popolazione delle aree interessate a seguire con attenzione gli aggiornamenti e a consultare il bollettino nazionale di criticità per conoscere le misure di autoprotezione da adottare in caso di maltempo.

Consigli e raccomandazioni per la popolazione

In presenza di allerta gialla la Protezione Civile raccomanda di:

Prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle comunicazioni ufficiali;

Limitare gli spostamenti nelle aree maggiormente esposte a venti forti e mareggiate ;

e ; Mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere danneggiati dal vento;

Evitare di sostare lungo le coste e nelle zone a rischio di allagamenti o frane ;

o ; Seguire le indicazioni delle autorità locali e delle strutture di protezione civile.

Virgilio Notizie