Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno ben 9 regioni italiane nella giornata di giovedì 19 febbraio. L’allerta riguarda in particolare il Centro-Nord e alcune aree del Sud, con fenomeni di maltempo diffuso, nevicate a bassa quota, venti forti e mareggiate sulle coste esposte. L’intervento si rende necessario per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto in Umbria, Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Una nuova perturbazione atlantica attraversa l’Italia

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, una perturbazione di origine atlantica sta per investire l’intera penisola, portando con sé una serie di fenomeni meteorologici intensi. L’avviso meteo, diramato il 18 febbraio, prevede che già dalle prime ore di giovedì 19 febbraio si avranno precipitazioni diffuse su gran parte del territorio nazionale. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da nevicate a quote relativamente basse nel Nord Italia e da un rinforzo generalizzato dei venti su molte regioni.

Le regioni coinvolte e i dettagli dell’allerta

L’allerta gialla riguarda in particolare Umbria e alcune aree di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. In queste regioni, la Protezione Civile ha invitato le autorità locali ad attivare i sistemi di protezione civile e a monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito ufficiale (www.protezionecivile.gov.it), fornisce una sintesi aggiornata delle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi nelle prossime ore.

Nevicate a bassa quota e rischio accumuli

Uno degli elementi più rilevanti di questa ondata di maltempo è rappresentato dalle nevicate che, secondo le previsioni, interesseranno il Piemonte meridionale e l’entroterra ligure di ponente già a partire dai 200-400 metri di altitudine, con accumuli al suolo da deboli a moderati. Sulle regioni di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, invece, la quota neve si attesterà tra i 600 e gli 800 metri, con apporti che potranno risultare anche abbondanti. Questa situazione potrebbe creare disagi alla viabilità e aumentare il rischio di frane e smottamenti nelle aree montane e collinari.

Venti forti e mareggiate: le zone più esposte

Oltre alle precipitazioni, il comunicato della Protezione Civile segnala anche un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, che nel corso della giornata ruoteranno da quelli occidentali. Le regioni più esposte saranno Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con estensione dei fenomeni anche a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata. In queste aree sono attese raffiche di burrasca soprattutto sui settori costieri e lungo la dorsale appenninica, dove i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte o addirittura tempesta. Le coste esposte dovranno fare i conti con forti mareggiate, che potrebbero causare danni e disagi alle infrastrutture e alle attività portuali.

Sardegna sotto osservazione per burrasche e mareggiate

Particolare attenzione viene riservata alla Sardegna, dove dalla tarda mattinata di giovedì 19 febbraio sono previsti venti da burrasca a burrasca forte provenienti dai quadranti occidentali. Le coste dell’isola saranno interessate da violente mareggiate, con possibili ripercussioni sulle attività marittime e costiere. Le autorità locali sono state invitate a monitorare la situazione e a predisporre eventuali misure di prevenzione e sicurezza.

Criticità idrogeologiche e idrauliche: cosa aspettarsi

Il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che i fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. In particolare, le precipitazioni intense e le nevicate potrebbero causare allagamenti, frane e smottamenti nelle zone più vulnerabili, mentre i venti forti e le mareggiate rappresentano un rischio per le infrastrutture costiere e per la sicurezza della navigazione. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, aggiornato quotidianamente, offre un quadro dettagliato delle aree più a rischio e delle misure di prevenzione adottate.

