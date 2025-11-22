Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per la giornata di domenica 23 novembre, a causa del persistere di condizioni di maltempo che interesseranno in particolare le regioni del Sud Italia. L’allerta riguarda soprattutto i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, ma coinvolge anche ampie aree di Campania e Puglia. Il provvedimento si rende necessario per la presenza di venti sostenuti dai quadranti occidentali e la possibilità di piogge e temporali di forte intensità, con rischi di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le previsioni meteo: piogge e temporali in arrivo

Secondo le previsioni, la giornata di domenica 23 novembre sarà caratterizzata dal protrarsi di una fase di instabilità meteorologica su diverse regioni del Sud. In particolare, i venti sostenuti provenienti dai quadranti occidentali alimenteranno condizioni favorevoli allo sviluppo di piogge e temporali, che si concentreranno soprattutto sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, risultando localmente intense e accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le regioni coinvolte dall’allerta gialla

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo avviso estende e rafforza quelli già diramati nei giorni precedenti, a causa del perdurare dei fenomeni. Per la giornata di domenica 23 novembre, è stata valutata allerta gialla su:

gran parte della Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Le aree più a rischio sono quelle esposte ai venti occidentali e i settori tirrenici delle regioni meridionali, dove si attendono i fenomeni più intensi.

Rischi e criticità: attenzione a frane e allagamenti

La Protezione Civile sottolinea che i fenomeni meteorologici previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. In particolare, le piogge intense e i temporali potrebbero causare frane, allagamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nelle zone già colpite da precipitazioni nei giorni scorsi. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento, dove vengono riportate le aree a maggiore rischio e le misure di prevenzione da adottare.

Il ruolo delle strutture territoriali di protezione civile

Le strutture territoriali di protezione civile delle regioni interessate sono state attivate per monitorare l’evolversi della situazione e adottare le necessarie misure di prevenzione. In costante contatto con il Dipartimento nazionale, le autorità locali gestiranno le informazioni sui livelli di allerta, le criticità specifiche dei singoli territori e le azioni da intraprendere in caso di emergenza. Il quadro meteorologico e delle criticità viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.

Conclusioni: massima attenzione nelle prossime ore

La giornata di domenica 23 novembre si preannuncia dunque all’insegna del maltempo su ampie aree del Sud Italia. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza, in particolare nelle zone di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia interessate dall’allerta gialla. Seguire le indicazioni delle autorità e mantenersi informati è il modo migliore per affrontare con sicurezza questa nuova ondata di maltempo.

