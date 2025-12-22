Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di lunedì 22 dicembre, a causa di una perturbazione di origine atlantica che interesserà diverse regioni italiane. L’avviso riguarda in particolare Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, dove è stato valutato un livello di allerta gialla per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche coinvolgerà soprattutto il Nord-Ovest del Paese, con precipitazioni diffuse e nevicate fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure.

Le previsioni meteo: perturbazione atlantica in arrivo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l’Italia a partire da domani, lunedì 22 dicembre. Il fronte porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni che diventeranno via via più intense, soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest. In particolare, sono attese piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente.

Nevicate a bassa quota: attenzione su Piemonte e Liguria

Uno degli elementi più rilevanti di questa ondata di maltempo sarà il ritorno della neve a quote relativamente basse. Le previsioni indicano nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri, con la quota neve che, dal pomeriggio, potrebbe scendere localmente fino a 500-700 metri. Questo scenario interesserà in particolare il Piemonte meridionale e l’entroterra ligure, dove si potranno verificare accumuli significativi, soprattutto nelle aree collinari e montane.

Allerta gialla in quattro regioni del Sud

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, un livello di allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale rischio per la popolazione e il territorio, legata a possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. In queste regioni, le strutture territoriali di protezione civile sono già state attivate per monitorare l’evolversi della situazione e adottare le necessarie misure di prevenzione.

Criticità idrogeologiche e idrauliche: cosa significa?

Le criticità idrogeologiche e idrauliche rappresentano il rischio di frane, smottamenti, allagamenti e piene dei corsi d’acqua, fenomeni che possono verificarsi in presenza di precipitazioni intense e persistenti. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito della Protezione Civile, fornisce una sintesi aggiornata della situazione a livello nazionale e regionale, indicando le aree più esposte e le misure di prevenzione da adottare.

Il ruolo delle strutture territoriali di protezione civile

La gestione delle allerta meteo e delle relative criticità è affidata alle strutture territoriali di protezione civile, che operano in stretto contatto con il Dipartimento nazionale. Queste strutture hanno il compito di monitorare costantemente l’evolversi dei fenomeni, informare la popolazione, coordinare eventuali interventi di emergenza e adottare tutte le azioni necessarie per ridurre i rischi. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione sono disponibili sui siti delle rispettive regioni e sul portale nazionale della Protezione Civile.

Consigli e comportamenti da adottare in caso di maltempo

La Protezione Civile ricorda l’importanza di seguire alcune semplici regole di comportamento in caso di maltempo e allerta meteo:

Restare informati consultando i bollettini meteo e le comunicazioni ufficiali delle autorità.

Evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, soprattutto nelle aree a rischio.

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti o zone soggette ad allagamenti.

Prestare attenzione a eventuali segnalazioni di frane o smottamenti, in particolare nelle aree collinari e montane.

Seguire le indicazioni delle autorità locali e delle strutture di protezione civile.

Monitoraggio costante e aggiornamenti in tempo reale

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove è possibile consultare anche le norme generali di comportamento e i livelli di allerta in vigore nelle diverse regioni. Il Dipartimento, in collaborazione con le strutture territoriali, seguirà costantemente l’evolversi della situazione, pronto a intervenire in caso di necessità.

