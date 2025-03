Allerta in Italia per il vento di foehn e per raffiche di burrasca fino a 100 km/h, le 9 regioni a rischio

Arriva il vento di foehn (o favonio) in Italia. Da domenica a martedì, in alcune zone, previste raffiche di burrasca fino a 100 km/h. Il fenomeno ha cominciato a manifestarsi nelle scorse ore e continuerà lungo la giornata di lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile. Inoltre è stata diramata dalla Protezione civile l’allerta gialla in sei regioni, non per il vento ma per rischio idraulico e per temporali.

Allerta vento in Italia, quali aree saranno sferzate da forti raffiche

A innescare l’allerta vento è lo scontro tra un’area di alta pressione sull’Europa centrale e una di bassa pressione sul Mediterraneo centrale.

Tale scenario sta provocando lo sviluppo di forti venti dai quadranti settentrionali, in particolare sui settori montuosi.

Fonte foto: ANSA

Ci sono le condizioni per la formazione del vento di foehn (o favonio), ossia un vento caldo e secco che, una volta superate le Alpi, prosegue verso Sud e, incanalandosi lungo le valli, può manifestarsi a velocità notevoli.

Il vento di foehn si verifica 4-5 volte in inverno e un paio di volte al mese nella prima parte della primavera.

Raffiche di vento, quali regioni saranno colpite

La Protezione civile fa sapere che si potranno formare raffiche di burrasca che potrebbero colpire Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, in estensione da lunedì pomeriggio su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specialmente sui settori appenninici.

La Protezione civile provinciale di Trento, a partire dalle 20 di domenica, ha disposto l’allerta gialla per le raffiche in alta quota, in particolare sui settori orientali.

La fase più intensa si dovrebbe manifestare tra la sera di lunedì e la mattinata di martedì. Invece, in valle, le raffiche più potenti sono previste per il pomeriggio e la sera di lunedì.

Le raffiche potrebbero arrivare a oltrepassare i 70-90 chilometri orari. Sui rilievi e nelle aree esposte si potranno verificare punte superiori ai 90-110 chilometri orari.

Meteo, allerta gialla in sei regioni per temporali e rischio idraulico

La Protezione civile ha inoltre diramato, in questo caso non per il vento ma per rischio idraulico e per temporali, l’allerta gialla in sei regioni, vale a dire Marche, Abruzzo, Calabria, sulla bassa pianura modenese in Emilia-Romagna, sulle coste del Molise e sul versante tirrenico in Sicilia.