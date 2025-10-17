Allerta in Italia per l'epidemia di influenza in Giappone, l'avvertimento di Bassetti sul virus H3N2

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Giappone è scattata l’allerta sanitaria per un’epidemia di influenza dichiarata ufficialmente dal ministero della Salute di Tokyo dopo che i casi hanno superato la soglia dei seimila contagi confermati. Un numero anomalo per questo periodo dell’anno, che sta mettendo sotto pressione scuole e ospedali e preoccupa anche l’Europa, dove l’inverno è ormai alle porte. Bassetti invita a ricorrere alla vaccinazione.

Influenza, i medici invitano al vaccino

Secondo le autorità giapponesi, 135 scuole hanno dovuto chiudere e quasi la metà dei 287 ricoveri registrati a settembre riguarda minori di 14 anni. Molti istituti sono tornati alla didattica a distanza per contenere i contagi, rievocando scene dei lockdown pandemici.

“Le epidemie influenzali si verificano ogni anno, prevalentemente in inverno nei paesi a clima temperato. In Giappone, di solito arrivano verso la fine di novembre. Quest’anno, invece, l’aumento dei casi è iniziato cinque settimane prima del solito”, spiega Vinod Balasubramaniam, virologo molecolare della Monash University Malaysia, in un approfondimento pubblicato su Nature.

Gli esperti ritengono che l’anticipo della stagione influenzale sia legato a più fattori:

la ripresa dei viaggi internazionali dopo la pandemia di Covid;

i cambiamenti climatici;

la ridotta esposizione ai virus influenzali durante gli ultimi anni che ha indebolito le difese immunitarie di anziani e bambini.

Il governo giapponese invita la popolazione a vaccinarsi il prima possibile, soprattutto le categorie più vulnerabili:

anziani;

bambini;

donne incinte;

persone con patologie croniche.

Le autorità invitano inoltre a mantenere le misure di prevenzione:

uso della mascherina;

igiene delle mani;

riduzione dei contatti sociali.

Il ruolo del ceppo H3N2

Secondo Ian Barr, vicedirettore del Centro di riferimento per l’influenza dell’Oms a Melbourne, l’ondata giapponese potrebbe essere causata da un ceppo di influenza A (H3N2), lo stesso che ha avuto un’impennata in Australia e Nuova Zelanda nelle ultime settimane, in concomitanza con la fine dell’inverno australe.

Bassetti: “Lo stesso virus anche in Italia”

Sull’argomento è intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“È emergenza influenza in Giappone con più di cento scuole chiuse. Sta circolando molto il ceppo H3N2, lo stesso che arriverà anche in Italia insieme all’H1N1”, ha spiegato l’infettivologo in un post su Instagram, che ha puntualizzato come i focolai si sono sviluppati cinque settimane prima rispetto agli anni passati.

“La differenza è che in Giappone l’epidemia è iniziata prima del freddo: una situazione che potrebbe verificarsi anche da noi. Per questo serve alzare le coperture vaccinali e immunizzare quanta più popolazione possibile, alzare le coperture per evitare che l’onda giapponese arrivi”, ha raccomandato Matteo Bassetti.