Allerta listeria e richiamo per vitello tonnato, tacchino e lonza di Eurospin, aumentano i lotti interessati

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Si allarga il richiamo per Listeria monocytogenes sui prodotti dello stabilimento A.M.M.53 di Spresiano (Treviso): dal singolo lotto di vitello tonnato “Portami Via” Eurospin, l’allerta passa a circa sessanta lotti tra vitello tonnato, tacchino, arrosto ai funghi e lonza. Il Ministero della Salute raccomanda di non consumarli, eliminarli o restituirli al punto vendita.

Allerta listeria, il richiamo si allarga

Il perimetro del richiamo legato alla Listeria nello stabilimento A.M.M.53 di Spresiano, in provincia di Treviso, ha assunto proporzioni maggiori nel giro di alcuni giorni.

Il provvedimento iniziale del 13 ottobre riguardava un unico lotto, il L260/26 del vitello tonnato “Portami Via” da 180 grammi venduto da Eurospin. Lunedì 19 ottobre, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale un avviso più esteso, comprendendo ben 59 lotti.

Ministero della Salute

Stop per vitello tonnato Eurospin, lonza e tacchino

I prodotti interessati, oltre al già citato vitello tonnato, spaziano dal tacchino al forno all’arrosto di tacchino, fino alla lonza di maiale. Alla base dello stop c’è la possibile presenza del batterio che causa la listeriosi.

Gli alimenti escono dalla stessa fabbrica ma viaggiano con due etichette diverse, “Portami Via” Eurospin e “A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia”. L’indicazione dell’azienda è di non consumarli: le confezioni vanno eliminate oppure riportate al negozio in cui sono state acquistate.

I lotti interessati

Per capire se si ha in casa uno dei prodotti richiamati, bisogna confrontare numero di lotto e data di scadenza stampati sulla confezione. Le scadenze vanno dal 16 ottobre al 7 novembre 2026. A seguire, la lista completa dei lotti oggetto di richiamo.

Marchio Portami Via Eurospin:

Tacchino arrosto al limone, vaschette da 170 g: lotti L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26; scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026.

Vitello tonnato, vaschette da 180 g: lotti L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26; scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.

Marchio A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia:

Tacchino al forno, confezioni da 2 kg: lotti L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26; scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026.

Arrosto di tacchino ai funghi, confezioni da 2 kg: lotti L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26; scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026.

Lonza di maiale, confezioni da 1,5 kg: lotti L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26; scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026.

Vitello tonnato, confezioni da 1,5 kg: lotti L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26; scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026.

Vitello tonnato, vaschette da 300 g: lotti L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26; scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026.

Assaggiare per verificare è un errore: aspetto, odore e sapore non tradiscono la contaminazione, e il freddo del frigorifero non basta a proteggersi, perché il batterio si moltiplica anche a temperature di refrigerazione. Chi ha già consumato uno dei prodotti e avverte sintomi sospetti, come febbre o disturbi intestinali, deve parlarne con il medico indicando l’alimento mangiato, anche a distanza di tempo dal momento del consumo.

Listeria: cosa c’è da sapere

La listeriosi è un’infezione provocata dal batterio Listeria monocytogenes, diffuso in natura nel suolo, nell’acqua e sulla vegetazione. Di solito si contrae mangiando alimenti contaminati, soprattutto quelli pronti al consumo e a lunga conservazione in frigorifero: carni fredde da gastronomia, pesce affumicato, formaggi molli, verdure confezionate.

Negli adulti sani può non dare sintomi o somigliare a una gastroenterite con febbre. Per anziani, donne in gravidanza, neonati e immunodepressi, invece, il rischio è di forme invasive come meningite e setticemia; in gestazione può portare ad aborto o parto prematuro.

L’incubazione può durare fino a 70 giorni e la cura è a base di antibiotici. Per prevenirla servono mani e utensili puliti, frigorifero igienizzato, crudo separato dal cotto e scadenze rispettate.