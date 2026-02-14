Allerta maltempo a Roma tra allagamenti e vento, mareggiata a Fiumicino e persone evacuate: eventi annullati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A Roma e Fiumicino è stata diramata un’allerta per il maltempo. Come previsto, nella mattina la pioggia e il vento hanno colpito il litorale tirrenico e alcune zone della Capitale. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno indotto il Comune di Roma a vietare le attività all’aperto, arrivando anche a chiudere i cimiteri per motivi di sicurezza. Una cinquantina di persone sono state evacuate in via Passo della Sentinella a Fiumicino.

Allerta maltempo su Roma e Fiumicino

Le previsioni meteo non hanno sbagliato. Sul litorale laziale, e in particolare su Fiumicino, nella giornata di sabato 14 febbraio il maltempo ha provocato pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione, che ha interessato anche Roma.

Forti piogge, raffiche di vento e fulmini hanno colpito la zona, provocando allagamenti anche nella Capitale e problemi per la circolazione dei trasporti pubblici.

Maltempo, a Fiumicino evacuate 50 persone

La situazione più delicata a causa del maltempo è sicuramente quella di Fiumicino. La mareggiata che ha colpito il litorale all’altezza della foce del Tevere ha provocato l’inondazione di alcune case e baracche.

In via Passo della Sentinella sono state evacuate circa 50 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con una squadra di sommozzatori, che hanno lavorato per mettere in salvo una 82enne disabile che è stata poi affidata agli operatori sanitari.

Situazione sotto attenta osservazione anche nella zona dell’Idroscalo. Sempre a Fiumicino, il sindaco Mario Baccini ha emesso un’ordinanza urgente di evacuazione nelle zone interessate dagli allagamenti.

Maltempo, cimiteri chiusi a Roma

A Roma l’amministrazione comunale, sempre con una ordinanza, ha limitato diverse attività a causa dell’allerta maltempo. Vietate, per esempio, le attività ricreative e sportive (non agonistiche) negli spazi pubblici e nelle aree esposte ai fenomeni atmosferici. Nella giornata di ieri un uomo è morto a Formello dopo il crollo di un muro, sempre a causa del maltempo.

Nella Capitale è stato chiuso inoltre l’accesso a parchi e ville storiche, mentre ogni attività da svolgere sotto a carichi sospesi e sotto le chiome degli alberi è stata vietata. A Roma l’accesso ai cimiteri è stato vietato, ad eccezione delle attività dei servizi funebri non rinviabili.

Tra le raccomandazioni contenute nell’ordinanza c’è anche quella di “evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento”. Anche a Ostia, sempre in provincia di Roma, ci sono stati disagi per il maltempo, ma senza evacuazioni.