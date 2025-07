Allerta maltempo in 7 regioni per temporali violenti, frana sulla strada per Cortina: la situazione in Italia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Allerta meteo oggi domenica 13 luglio in diverse regioni a causa di una ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore sull’Italia, in particolare nel Centro-Nord, con piogge e temporali anche violenti. Sette le regioni interessate: la Protezione civile ha emesso una allerta meteo arancione per parte della Toscana e gialla per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Lombardia. Intanto la strada per Cortina d’Ampezzo è stata nuovamente chiusa a causa di un’altra frana.

Maltempo, allerta arancione in Toscana

Stando alle previsioni, nella giornata di domenica 13 luglio ci sarà un rapido peggioramento delle condizioni meteo nelle regioni del Centro-Nord.

L’ondata di maltempo interesserà in particolare l’appennino tosco-emiliano e le regioni tirreniche con fenomeni intensi, piogge e temporali localmente violenti.

ANSA La strada statale 51 Alemagna per Cortina di nuovo chiusa a causa di una frana

In Toscana è stata diramata una allerta meteo arancione sulla fascia costiera, dalla Versilia fino al Grossetano, e gialla nel resto della regione.

Allerta meteo gialla in sette regioni

Oltre alla Toscana è stata emessa una allerta meteo gialla in diverse altre regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Umbria, Veneto e Lombardia (limitatamente ad alcuni settori).

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, a partire dalle prime ore di domenica 13 luglio.

Temporali e piogge sono attesi dapprima su Liguria e Toscana, e poi in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto.

Al Sud invece è previsto cielo generalmente poco nuvoloso o sereno con leggera nuvolosità pomeridiana a ridosso delle zone interne.

Nuova frana sulla strada per Cortina

Intanto continua l’emergenza sulle Dolomiti a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno.

A pochi giorni dalla parziale riapertura, la strada che dal Cadore porta a Cortina d’Ampezzo è stata nuovamente bloccata da una frana.

Come riporta il Gazzettino, nella notte tra sabato e domenica una nuova colata di pietre e fango è scesa sulla Statale 51 Alemagna, all’altezza di Dogana Vecchia.

Le squadre di emergenza sono al lavoro sul posto per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

La strada resterà però chiusa al traffico per tutta la giornata di oggi, domenica 13 luglio.