Allerta maltempo in Campania e scuole chiuse mercoledì 21 ottobre, l'elenco dei Comuni che fermano le classi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cancelli serrati in numerose scuole d’Italia, sopratutto in Campania, per l’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Diversi Comuni hanno disposto la chiusura degli istituti per mercoledì 21 ottobre, vista l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile in sei regioni per le precipitazioni previste in tutta la giornata.

L'allerta meteo arancione

Il maltempo in Campania

Scuole chiuse: in quali comuni

L’allerta meteo arancione

Il Dipartimento ha infatti emesso per mercoledì 21 ottobre l’allerta arancione per rischio temporale in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania.

L’allerta meteo gialla scatterà invece in Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e altri settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

ANSA

Il maltempo in Campania

A causa delle forti precipitazioni in arrivo, con intensi rovesci e temporali, la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata.

In particolare, il secondo livello di criticità causa temporale è stato disposto sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana), zona 2 (Alto Volturno e Matese), zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Scuole chiuse: in quali comuni

Sulla base di questo avviso sono diversi i Comuni che hanno ordinato di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado: Ischia, Serrara Fontana, Procida, Torre del Greco, Pozzuoli, per quanto riguarda la provincia di Napoli, a Piana di Monte Verna e a Cervinara, rispettivamente in provincia di Benevento e Avellino.

Gli istituti non rimarranno chiusi soltanto in Campania, ma anche ad Anzio , nella città metropolitana di Roma, dove l’amministrazione ha deciso la sospensione delle attività didattiche a La Spezia.

“A seguito dello stato di allerta – si legge sulla pagina Facebook del Comune – il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole e gli istituti tecnici post-diploma, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale”.