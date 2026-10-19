Allerta maltempo in Liguria e scuole chiuse martedì 20 ottobre a Genova e non solo, dove lo stop alle lezioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per via delle conseguenze delle precipitazioni che hanno colpito la Liguria domenica 18 ottobre, e dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, il Centro Operativo Comunale ha disposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio di Genova e dintorni per l’intera giornata di martedì 20 ottobre. La decisione è arrivata anche a seguito delle previsioni meteorologiche comunicate da Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure).

A Genova e dintorni scuole chiuse il 20 ottobre

Come anticipato, dopo le previsioni diramate da Arpal e l’allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile sul meteo previsto in Liguria il 20 ottobre, il Comune di Genova ha disposto che per l’intera giornata le scuole restino chiuse per ragioni di sicurezza.

Arpal, infatti, ha messo nero su bianco il rischio più alto per possibili temporali che potrebbero colpire il capoluogo di Regione dalle 7 fino alla mezzanotte.

Il Comune di Genova, in una nota pubblicata sui social, fa sapere che la decisione è stata presa dal Centro Operativo Comunale (COC) anche “alla luce del forte stato di stress del territorio dopo le intense precipitazioni di domenica”.

L’avviso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Il Comune, inoltre, fa sapere che “gli istituti scolastici resteranno aperti per le sole attività amministrative“.

Gli altri Comuni in cui chiuderanno le scuole

Primo Piano riporta, inoltre, un elenco degli altri Comuni in cui il 20 ottobre le scuole resteranno chiuse. Lo riportiamo di seguito:

Arenzano

Bargagli

Badalucco

Bogliasco

Bordighera (anche passeggiata mare)

Camogli

Campo Ligure

Campomorone

Camporosso

Ceranesi

Cogoleto

Dolceacqua

Masone

Mignanego

Ospedaletti

Perinaldo

Pieve Ligure

Pigna

Recco

Riva Ligure

Rossiglione

San Bartolomeo al Mare

San Biagio della Cima

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Santo Stefano al Mare

Sant’Olcese

Savona

Serra Riccò

Soldano

Sori

Taggia

Tiglieto

Uscio

Vallecrosia al Mare

Ventimiglia.

Il maltempo in Liguria con la tempesta Adam

In questi giorni la Liguria si trova nel mirino della tempesta Adam, il vortice depressionario che trova origine tra Irlanda e Bretagna e che nelle ultime ore si è abbattuto sulla Spagna.

Sull’italia settentrionale arriverà un flusso di aria umida che porterà forti perturbazioni soprattutto sul Centro-Ponente, che sarà colpito da temporali e venti convergenti che si sposteranno anche sulle zone del Levante. Il tempo ritornerà in condizioni di maggiore stabilità a partire dal pomeriggio di mercoledì 21 ottobre.