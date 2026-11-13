Allerta maltempo, paura in Toscana e Liguria: migranti travolti dalla piena del fiume a Ventimiglia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Danni e allagamenti in Italia a causa del maltempo. L’attenzione è particolarmente alta in Toscana, dove ieri 12 novembre era allerta rossa, e in Liguria. A Ventimiglia alcuni migranti che vivevano accampati sul letto del fiume sotto un cavalcavia sono stati travolti dall’improvviso innalzamento dell’acqua: 19 le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco. In Toscana sono stati registrati smottamenti e allagamenti, sotto osservazione diversi fiumi a rischio esondazione, decine di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, altre risultano isolate.

Maltempo, danni e allagamenti in Toscana e Liguria

Preoccupa l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore l’Italia, in particolare le regioni tirreniche. L’allerta è massima soprattutto in Toscana e in Liguria, dove le forti precipitazioni hanno causato danni, allagamenti, esondazioni e frane.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, i problemi principali sono stati registrati nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia, ma anche in alcune zone di quelle di Pistoia e Prato. Sotto osservazione diversi fiumi a rischio esondazione, tra cui il Serchio e l’Arno.

Migranti travolti dall’esondazione del fiume a Ventimiglia

A Ventimiglia, in provincia di Imperia, un gruppo di migranti che viveva accampato sul letto del fiume Roja, sotto un cavalcavia ferroviario, è stato travolto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 novembre, dall’improvviso innalzamento dell’acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che assieme ai sommozzatori hanno portato in salvo in tutto 19 persone. Dopo aver soccorso le prime 14 persone rimaste bloccate sotto due campate del ponte, i soccorritori hanno esteso le verifiche individuando ed evacuando altri 5.

I vigili del fuoco hanno cercato anche eventuali dispersi, altre persone che potrebbero essere state travolte e trascinate dal fiume in piena. Alle operazioni, che si sono concluse attorno alle 21, hanno partecipato anche la polizia ferroviaria e i carabinieri.

La situazione in Toscana

La situazione più critica in Toscana, in particolare nelle province di Massa Carrara e Lucca. Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile regionale, 65 persone sono state evacuate dalle loro case a causa del maltempo a San Giuliano Terme e Vagli di Sotto. Altre 53 persone risultano isolate nelle località Casette e Caglieglia, 13 a Pietrasanta.

Sotto osservazione la piena di diversi fiumi, in particolare del Serchio, che è esondato sulla statale 12 nel Lucchese, mentre per quanto riguarda l’Arno i livelli del fiume risultano attualmente all’interno delle soglie di riferimento.

“La nostra speranza è che d’ora in avanti la situazione possa, anche se leggermente, progredire in miglioramento”, ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta social per fare il punto sulla situazione.

Allerta arancione in cinque regioni

Per la giornata di oggi, venerdì 13 novembre, è allerta meteo arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio e allerta gialla sui restanti settori delle medesime regioni e su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Molise.