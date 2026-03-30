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La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di martedì 31 marzo 2026, che interesserà in particolare le regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta riguarda sei regioni, con fenomeni previsti di venti forti, nevicate e un generale calo termico. L’avviso è stato emesso a seguito di una situazione meteorologica caratterizzata da una bassa pressione sui mari occidentali italiani, che richiama correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di maltempo diffuse e potenzialmente critiche. Le aree maggiormente coinvolte sono Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, oltre a settori di Campania e Sicilia.

Le cause dell’allerta: bassa pressione e correnti fredde dai Balcani

L’avviso meteorologico diffuso dalla Protezione Civile per martedì 31 marzo 2026 si basa sull’arrivo di una area di bassa pressione posizionata sui mari occidentali italiani. Questo sistema depressionario sta richiamando correnti fredde provenienti dai Balcani, che si stanno dirigendo verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese. Il risultato è una intensa ventilazione dai quadranti settentrionali, accompagnata da un marcato calo delle temperature e da nevicate che, secondo le previsioni, potranno raggiungere anche le quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali.

Le regioni coinvolte e i fenomeni previsti

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, l’allerta riguarda in particolare sei regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e alcuni settori di Campania e Sicilia. L’avviso prevede, dalle prime ore di martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali, che interesseranno anche Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

In particolare, su Abruzzo e Molise sono attese nevicate diffuse al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo che potranno essere da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Questi fenomeni, uniti ai venti intensi e al calo termico, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate.

Previsioni per le prossime ore e possibili evoluzioni

Le previsioni meteo indicano che la fase di maltempo potrebbe proseguire anche nei giorni successivi, con la possibilità di ulteriori precipitazioni e venti intensi su diverse aree del Centro-Sud. Gli esperti raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di non sottovalutare i rischi legati a vento forte, nevicate e calo termico.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e a fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio questa nuova ondata di maltempo.

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