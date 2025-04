Allerta meteo a Roma martedì 15 aprile, anche la sabbia oltre la pioggia: polveri dal deserto del Sahara

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Oltre all’allerta meteo che da giorni interessa la Capitale, Roma deve ora fare i conti anche con la sabbia proveniente dal Sahara. Nella giornata di martedì 15 aprile, le polveri desertiche raggiungeranno la città, già provata dai temporali. Il Comune consiglia ai cittadini con fragilità o problemi di salute di limitare gli spostamenti. È inoltre raccomandato l’uso di mezzi di trasporto sostenibili.

Sabbia del Sahara su Roma: un rischio per la salute

La giornata di martedì 15 aprile si preannuncia complessa per Roma: oltre alla pioggia incessante, le sabbia proveniente dal Sahara sta raggiungendo la città. Le polveri provenienti dal deserto si aggiungeranno alla situazione già complessa, derivata dall’allerta meteo e dai violenti temporali che stanno interessando la capitale ormai da giorni.

Il rischio, come sempre accade quando le sabbie del deserto si abbattono sull’Italia, è quello di superamento dei valori limite per le concentrazioni di particolato.

Alla perturbazione che attualmente imperversa su Roma, si aggiunge anche la sabbia proveniente dal Sahara

Una condizione che può avere conseguenze negative per la salute, in particolare per anziani, bambini e soggetti vulnerabili.

Cosa fare: le indicazioni del Comune

In risposta ai potenziali disagi derivanti dalla sabbia del Sahara, il Comune di Roma ha fornito alcune indicazioni alla popolazione, attualmente già alle prese con il problema dell’allerta meteo.

Ai soggetti a rischio, innanzitutto, è stato suggerito di evitare spostamenti e di restare in casa, quando possibile. In questo modo si potrà evitare l’esposizione diretta alle sabbie del deserto.

Il Comune ha inoltre invitato la popolazione a privilegiare i mezzi sostenibili, come quelli ibridi o elettrici, per limitare l’inquinamento atmosferico. Quando possibile, dunque, sarebbe bene spostarsi a piedi, in bici o con mezzo green.

Allerta meteo nella Capitale: la situazione

L’emergenza legata alla sabbia sahariana è aggravata dal perdurare dell’allerta meteo. Le polveri sottili provenienti dal Sahara saranno infatti accompagnate da precipitazioni diffuse e forti temporali.

Nella serata del 14 aprile, sono stati almeno 70 gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco, interpellati dalla cittadinanza a causa del maltempo.

Tra le zone maggiormente colpite, quella nord-ovest e quella sud-est di Roma, oltre ai Castelli Romani.

Stando al parere degli esperti, la perturbazione attuale è causata da una saccatura atlantica proveniente dal Regno Unito, combinata con un vortice attivo sulla Penisola Iberica.

La situazione instabile e i temporali interesseranno Roma per tutta la Settimana Santa: il 15 aprile, in particolare, sono previste piogge per l’intera giornata.