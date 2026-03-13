Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il nord Italia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a partire da sabato 14 marzo, porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’avviso riguarda in particolare le regioni di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, dove sono attese precipitazioni diffuse, forti raffiche di vento e nevicate anche a quote collinari. L’allerta, di livello giallo, è stata emessa per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, con particolare attenzione alle zone nord-occidentali del Paese.

Le cause dell’allerta: una perturbazione atlantica in arrivo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione di rischio è dovuta all’arrivo da Ovest di una perturbazione atlantica che investirà il nord Italia. Questo sistema porterà un peggioramento deciso delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni che si faranno più diffuse e intense soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Il fenomeno, tipico della stagione primaverile, è caratterizzato da un fronte di aria umida e instabile che, scontrandosi con le masse d’aria più fredde presenti sulle Alpi e sulle zone interne, favorirà la formazione di rovesci, temporali e nevicate a quote progressivamente più basse.

Le regioni coinvolte e i dettagli dell’avviso

L’avviso della Protezione Civile riguarda in particolare le regioni di Liguria, Piemonte settentrionale e orientale, e Lombardia nord-occidentale. In queste aree, a partire dal mattino di sabato 14 marzo, sono previste precipitazioni diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica, elementi che aumentano il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Particolare attenzione viene posta anche alle nevicate che interesseranno la Valle d’Aosta e il Piemonte. Inizialmente la neve cadrà a quote di montagna, sopra i 1200-1400 metri, ma nel corso della giornata la quota neve si abbasserà progressivamente, raggiungendo i 700-900 metri dal pomeriggio-sera e, successivamente, i 500-600 metri dalla tarda serata o nottata. Gli apporti al suolo potranno essere anche abbondanti, con possibili disagi alla viabilità e rischi per la sicurezza delle persone.

Le zone in allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di sabato 14 marzo una allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale pericolo, in cui sono possibili effetti locali come allagamenti, frane, smottamenti e disagi alla circolazione stradale. Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto nelle aree più esposte e nelle zone montane o collinari dove il rischio di nevicate e gelate è più elevato.

Le criticità attese: rischio idrogeologico e idraulico

La perturbazione in arrivo potrebbe determinare criticità idrogeologiche e idrauliche su diverse aree del nord Italia. Le piogge intense, unite alla possibilità di temporali e grandinate, possono causare l’ingrossamento dei corsi d’acqua, allagamenti localizzati, frane e smottamenti. In particolare, le zone collinari e montane sono considerate più a rischio, sia per la quantità di pioggia attesa sia per la possibilità che la neve, sciogliendosi rapidamente a causa delle temperature variabili, contribuisca ad aumentare la portata dei torrenti e dei fiumi.

Il Dipartimento della Protezione Civile invita i cittadini a consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta, dove sono riportate le informazioni aggiornate sulle aree più esposte e sulle misure di prevenzione da adottare. Le strutture territoriali di protezione civile sono già state attivate per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità.

Le previsioni nel dettaglio: pioggia, vento e neve

Secondo le previsioni, le precipitazioni saranno più intense e diffuse sulle regioni nord-occidentali, in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con la possibilità di forti raffiche di vento e locali grandinate. L’attività elettrica sarà frequente, con temporali che potranno essere anche di forte intensità.

Per quanto riguarda la neve, le nevicate interesseranno inizialmente le zone montane della Valle d’Aosta e del Piemonte, sopra i 1200-1400 metri. Nel corso della giornata, la quota neve scenderà progressivamente, raggiungendo i 700-900 metri dal pomeriggio-sera e, dalla tarda serata o nottata, i 500-600 metri. Gli apporti al suolo potranno essere anche abbondanti, con possibili disagi alla viabilità e rischi per la sicurezza delle persone.

Virgilio Notizie