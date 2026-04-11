Allerta meteo arancione domenica 12 aprile, in Molise si temono altre frane con la nuova burrasca in arrivo
Rischio frane e allagamenti per piogge e neve in Molise: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per domenica 12 aprile
Allerta meteo arancione in Molise per domenica 12 aprile a causa di forti piogge e scioglimento della neve. Aumenta il rischio di frane, allagamenti e piene dei fiumi. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla prudenza, raccomandando di evitare aree a rischio e seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Molise, allerta meteo arancione
Per la giornata di domenica 12 aprile è stata diramata un’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico sul territorio del Molise, a seguito di una situazione particolarmente delicata.
Le criticità sono legate alle intense precipitazioni registrate negli ultimi giorni, a cui si aggiunge ora il consistente scioglimento del manto nevoso presente lungo i rilievi appenninici.
Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso in coordinamento con le autorità regionali, responsabili dell’attivazione dei sistemi locali di emergenza e prevenzione.
L’evoluzione delle condizioni atmosferiche potrebbe determinare scenari di rischio sia dal punto di vista idrogeologico che idraulico, con possibili conseguenze su corsi d’acqua, versanti e aree urbane più vulnerabili.
Rischi previsti
Le precipitazioni persistenti, unite alla saturazione dei suoli già provati dalle piogge precedenti, aumentano significativamente la probabilità di frane, smottamenti e allagamenti. Inoltre, lo scioglimento rapido della neve in quota contribuisce ad alimentare i bacini idrici, incrementando il rischio di piene improvvise nei fiumi e nei torrenti.
Si prevede che tali condizioni possano provocare anche disagi alla viabilità, interruzioni dei servizi e possibili evacuazioni preventive nelle aree più esposte. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone montane e collinari, dove il rischio di dissesto idrogeologico risulta più elevato.
La frana di Petacciato
Il Molise viene da giorni di blocco causati dal movimento franoso verificatosi a Petacciato, in provincia di Campobasso.
Venerdì 10 aprile è stata riaperta la circolazione sulla linea ferroviaria Adriatica dopo l’emergenza, provocata dal maltempo che aveva interrotto i collegamenti tra Termoli e Vasto, isolando di fatto la direttrice nord-sud e costringendo Trenitalia a istituire bus sostitutivi tra Pescara e Foggia.
Nonostante il ripristino, Rete Ferroviaria Italiana ha voluto forti limitazioni: ai convogli è stata imposta la velocità ridotta, per monitorare la stabilità del terreno, con ritardi medi di 30 minuti e possibili cancellazioni.