Allerta meteo arancione e scuole chiuse sabato 10 ottobre in Sicilia, Campania e Calabria: rischio esondazioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il maltempo non dà tregua all’Italia neanche nella giornata di sabato 10 ottobre: le previsioni meteo hanno spinto la Protezione Civile a far scattare l’allerta gialla in 8 Regioni, perlopiù quelle del Centro-Sud, e quella arancione in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania.

Meteo, allerta arancione in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania

Si prevede un’altra giornata di maltempo diffuso. Sabato 10 ottobre il meteo sarà caratterizzato da piogge diffuse, anche a carattere temporalesco, e condizioni ai limiti dell’estremo che saranno da monitorare soprattutto nel Centro-Sud.

L’avviso meteo della Protezione Civile ha fatto scattare l’allerta arancione in Sicilia e in alcuni vasti settori di Calabria, Puglia e Campania. Allerta gialla, inoltre, in 8 Regioni: per rischio idraulico, in alcune zone di Calabria, Campania, Lazio e Sicilia; per rischio temporali, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria; e per rischio idrogeologico, in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Maltempo, quali i rischi e quali le zone più colpite

L’ondata di maltempo continua a tenere all’erta la Penisola con un vortice temporalesco che ha spezzato in due l’Italia e che si sta abbattendo ormai da giorni sul Centro-Sud. Dopo un intenso nubifragio nel Napoletano e una doppia tromba marina nel Trapanese, sono attesi altri fenomeni atmosferici preoccupanti sabato 10 ottobre.

L’avviso meteo della Protezione Civile prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e sulla Calabria. Temporali anche sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Scuole chiuse nella Provincia di Catanzaro e in quella di Cosenza, a Giugliano in Campania, Sorrento, Torre del Greco e in diverse porzioni della Sicilia, come a Mazara del Vallo dove sono state chiuse anche le ville comunali, il cimitero, i parchi pubblici e le aree alberate.

Rischio esondazioni e frane

La situazione più attenzionata è quella della Sicilia che è in allerta arancione in tutte le sue nove province. Ai cittadini si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari e di tenersi lontani da torrenti, sottopassi e zone a rischio allagamento. Particolarmente esposte le isole e le zone costiere, soprattutto nelle fasce ionica e tirrenica.

Allerta arancione anche in Calabria per le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese. Qui, si legge sul bollettino, sono possibili “nubifragi e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Livello di attenzione molto alto, ancora, anche in Campania dov’è stata prorogata l’allerta meteo arancione fino alle 15 di sabato 10 ottobre. Interessate la zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e la zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). La Protezione civile ha segnalato possibilità di dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 e nella zona 3 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.

Le previsioni per sabato 10 ottobre

Intanto, le previsioni meteo continuano a prevedere una grossa spaccatura tra Nord e Centro-Sud. Sabato 10 ottobre, al Nord si assisterà a un graduale consolidamento dell’alta pressione, con condizioni in prevalenza asciutte e schiarite alternate a nuvolosità irregolare.

Al Centro e in Sardegna ci saranno condizioni differenti a seconda delle zone: Toscana, Umbria e Sardegna godranno di un tempo più stabile, con maggiori spazi soleggiati, mentre sul versante adriatico e nel Lazio sono attese precipitazioni diffuse, localmente accompagnate da temporali.

Al Sud e in Sicilia, invece, il passaggio di una perturbazione porterà invece una fase di marcata instabilità, con piogge attese su tutte le regioni e fenomeni localmente intensi in Campania, dove potranno assumere anche carattere temporalesco.