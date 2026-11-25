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Scuole chiuse giovedì 26 novembre a Napoli, a Salerno e in decine di altri Comuni della Campania. I sindaci firmati hanno le ordinanze dopo la decisione della Protezione civile regionale di portare da gialla ad arancione l’allerta meteo, in vigore dalle 14 di mercoledì 25 novembre fino alle 14 di giovedì. Sono previste piogge anche forti, con rischio di frane e allagamenti, e vento da sud-ovest con raffiche. L’elenco tuttavia potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Allerta meteo arancione in Campania: zone interessate e orari

Scuole chiuse in provincia di Napoli: l'elenco dei Comuni

Salerno e provincia, Cilento e Beneventano: dove le lezioni sono sospese

Allerta meteo arancione in Campania: zone interessate e orari

Il livello arancione riguarda tutte le zone di allerta tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta giallo. Fino alla stessa ora è in vigore anche l’allerta per vento forte e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione civile, emesso alle 15.23 di mercoledì, indica per giovedì allerta arancione in queste zone: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

I rischi indicati dalla Protezione civile regionale sono frane, caduta di massi e colate rapide di fango, più allagamenti localizzati ed esondazioni dei corsi d’acqua minori.

Scuole chiuse in provincia di Napoli: l’elenco dei Comuni

A Napoli il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado. Stop alle lezioni anche a Pozzuoli, Quarto e Sorrento, dove l’ordinanza chiude insieme alle scuole i parchi pubblici e il cimitero.

Nell’area flegrea ea nord del capoluogo il provvedimento riguarda anche Bacoli, Giugliano in Campania, Villaricca, Afragola e Casoria. Le lezioni sono sospese poi a Ercolano, Portici, Torre del Greco e Castellammare di Stabia, mentre in penisola sorrentina hanno firmato l’ordinanza anche Piano di Sorrento e Meta. Nelle isole del Golfo restano chiuse le scuole di Procida e, sull’isola d’Ischia, quelle di Casamicciola Terme, Forio e Serrara Fontana.

Salerno e provincia, Cilento e Beneventano: dove le lezioni sono sospese

A Salerno la chiusura riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado , compresi gli asili nido comunali e le scuole paritarie. Si fermano anche le scuole di Nocera Inferiore, Angri, Sarno, Castel San Giorgio e San Marzano sul Sarno, a cui si aggiunge Cava de’ Tirreni. In Costiera Amalfitana chiudono Positano e Scala.

Più a sud, nel Cilento e nel Golfo di Policastro, le scuole restano chiuse ad Agropoli, Montecorice, Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano, mentre nell’area degli Alburni hanno deciso lo stop Controne e Serre. Nel Beneventano si fermano Dugenta, Limatola e Frasso Telesino.

L’ allerta arancione non comporta la chiusura automatica delle scuole : la decisione spetta ai singoli sindaci, che la formalizzano con un’ordinanza.

Relativamente alla chiusura delle scuole, poiché le ordinanze sindacali possono essere emesse o modificate anche nelle ore serali e notturne, bisogna sempre verificare la conferma definitiva sui siti istituzionali e sui canali ufficiali del proprio Comune di riferimento.