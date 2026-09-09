Allerta meteo arancione in Lombardia, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna: gialla in 12 regioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione per temporali in Lombardia, Veneto, Emilia–Romagna e, dal pomeriggio, anche nelle Marche, dove si registrano già danni e interventi dei vigili del fuoco. Allerta gialla estesa a dodici regioni tra Nord e Centro Italia. Dopo il grande caldo, il meteorologo Tedici prevede un calo termico di 7-8 gradi e rovesci superiori ai 100 mm.

Fine del caldo, c’è allerta meteo arancione

Dopo settimane di caldo anomalo, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico.

Una perturbazione di matrice atlantica, in discesa dal Nord Europa, ha portato la Protezione Civile a diramare un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di mercoledì 9 settembre, con criticità che si estendono anche a giovedì 10.

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sotto osservazione

Il livello più alto, l’allerta arancione per rischio temporali, riguarda ampi settori di Lombardia, Veneto ed Emilia–Romagna.

Nella prima il maltempo colpisce soprattutto la bassa pianura, il Nodo Idraulico di Milano, l’Appennino pavese e le zone orobiche e prealpine. In Veneto interessa quasi tutta la fascia di pianura e costiera, dalla bassa padovana al delta del Po.

In Emilia-Romagna riguarda, in particolare, le zone piacentine e parmensi, tra montagna, collina e pianura. Il Veneto è inoltre soggetto ad allerta arancione anche per rischio idrogeologico nelle stesse aree di pianura meridionale.

A queste tre regioni si è aggiunta, con un successivo aggiornamento della Protezione Civile regionale, anche una porzione delle Marche: l’allerta è salita al livello arancione dalle 14 di mercoledì per le zone interne settentrionali, quelle collinari e costiere del Nord e le aree interne centrali, mentre nel resto del territorio marchigiano resta valida l’allerta gialla.

Il bollettino diffuso dalla Regione avverte in particolare del rischio legato a fulmini ricorrenti, rovesci a carattere di nubifragio e possibili grandinate.

Allerta gialla in altre regioni

Il livello di allerta gialla, che segnala una criticità ordinaria, si estende invece su un fronte molto più vasto: oltre alle zone meno colpite delle quattro regioni già citate, coinvolge le seguenti regioni:

Piemonte

Liguria

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria, Valle d’Aosta

Friuli Venezia Giulia

Calabria (versante ionico).

Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de ilMeteo.it, ha confermato la rottura netta con la fase precedente, osservando che il ribasso termico riguarda oggi principalmente Nord e Toscana, con un calo delle temperature stimato tra i 7 e gli 8 gradi in poche ore e rovesci localmente superiori ai 100 millimetri di pioggia.