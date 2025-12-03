Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per il Sud Italia a partire dal pomeriggio di mercoledì 3 dicembre 2025. L’avviso riguarda in particolare le regioni di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Toscana e Molise, dove sono attese piogge intense, temporali e venti forti fino a burrasca. L’allerta si rende necessaria per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero interessare diversi territori, in particolare le aree ioniche e adriatiche. L’avviso, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le regioni coinvolte, invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità locali e a consultare il sito ufficiale per aggiornamenti in tempo reale.

Le cause dell’allerta: depressione sul Mar Ionio e peggioramento meteo

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è dovuto a un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio, che si sta muovendo verso i Balcani. Questo sistema di bassa pressione sta favorendo l’afflusso di aria umida e instabile sulle regioni meridionali dell’Italia, determinando un aumento delle precipitazioni e un’intensificazione dei venti.

Secondo le previsioni, già dal pomeriggio di mercoledì 3 dicembre si registreranno piogge e temporali su Calabria, Basilicata e Puglia. Dalle prime ore di giovedì 4 dicembre, il maltempo si estenderà anche ai settori orientali della Campania, coinvolgendo così una vasta area del Sud Italia.

Zone maggiormente coinvolte e livelli di allerta

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha valutato diversi livelli di allerta per la giornata di giovedì 4 dicembre:

Allerta arancione in Puglia , su gran parte della Basilicata e sul settore settentrionale ionico della Calabria .

in , su gran parte della e sul settore settentrionale ionico della . Allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Molise, Campania e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.

Queste valutazioni sono state effettuate sulla base dei fenomeni previsti e già in atto, con particolare attenzione alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi a causa delle forti piogge e dei temporali.

Dettaglio dei fenomeni previsti: piogge, temporali e vento forte

L’avviso della Protezione Civile prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia, con estensione alla Campania orientale nelle prime ore di giovedì. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In particolare, sono attesi venti da forti a burrasca di provenienza sud-orientale su Puglia e Basilicata, con particolare attenzione ai settori ionici di quest’ultima. Non si escludono mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto quelle ioniche e adriatiche.

Rischi e criticità: idrogeologiche e idrauliche

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nei territori interessati. Il rischio principale riguarda l’innalzamento dei corsi d’acqua, possibili allagamenti, frane e smottamenti nelle aree più vulnerabili. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza, soprattutto nelle zone a rischio e invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento, fornisce una sintesi aggiornata della situazione e delle aree maggiormente a rischio.

Virgilio Notizie