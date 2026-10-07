Allerta meteo arancione in Toscana per temporali e rischio idrogeologico, le zone interessate

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Peggiora il tempo in Toscana, dove la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico. L’avviso è valido dalle 17 di mercoledì 7 ottobre fino alle 17 di giovedì 8 ottobre 2026. La criticità riguarda l’intero territorio regionale, con possibili fenomeni intensi e localmente persistenti. Sono attesi temporali, colpi di vento e grandinate.

Allerta meteo arancione in Toscana, le zone interessate

Come riporta La Nazione, la giornata più delicata sarà quella di giovedì 8 ottobre, quando i temporali potranno interessare gran parte della regione.

L’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico riguarda numerose aree della Toscana.

Tra le zone interessate ci sono Lunigiana, Versilia, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Firenze, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Superiore, Arno-Costa, Valdarno Inferiore, Mugello-Val di Sieve, Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Valtiberina ed Etruria.

Coinvolte anche le aree di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Ombrone Grossetano, Fiora e Albegna, le zone costiere, le Isole, il Giglio, la Romagna-Toscana e il settore del Reno.

In alcune aree della regione è prevista anche un’allerta gialla per rischio idraulico.

Le previsioni per giovedì 8 ottobre

Secondo le previsioni, i temporali partiranno dalla costa centrale e si estenderanno al resto della regione entro la serata di mercoledì.

Nella giornata di giovedì sono attesi fenomeni frequenti su gran parte della Toscana.

I temporali potranno essere anche di forte intensità, con precipitazioni localmente persistenti.

La Protezione civile segnala inoltre la possibilità di colpi di vento e grandinate, elementi che possono aumentare i disagi alla circolazione e creare criticità nelle aree più esposte.

Scuole chiuse in Toscana, la lista

In attesa del passaggio del maltempo, diversi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole.

Come riporta La Nazione, in provincia di Massa-Carrara è indicata la chiusura a Carrara.

Nel territorio di Livorno risultano provvedimenti nella stessa città e nei comuni di Piombino, Collesalvetti, Campo nell’Elba, Portoferraio, Campiglia, San Vincenzo, Suvereto, Capoliveri e Porto Azzurro.

Nel Pisano è segnalata la chiusura a Montescudaio.

In provincia di Pistoia provvedimenti riguardano Pistoia, Pescia, Monsummano, Montecatini, Massa e Cozzile e Buggiano.

Nel Grossetano scuole chiuse a Manciano, Magliano in Toscana, Sorano, Scansano, Orbetello e Capalbio.

A Grosseto la chiusura riguarda solo gli istituti superiori, mentre a Monte Argentario è indicata la chiusura del Nautico di Porto Stefano.

Allerta gialla anche in altre regioni

Oltre alla Toscana, per giovedì 8 ottobre sono previste allerte gialle in diverse regioni italiane.

Il rischio temporali riguarda aree di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria.

Il rischio idrogeologico giallo interessa invece settori di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Umbria.