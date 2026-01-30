Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il Sud Sardegna, la Sicilia e parte della Calabria e della Sardegna stessa. L’avviso, valido a partire da sabato 31 gennaio, segnala l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà forti precipitazioni, temporali e venti di burrasca nelle regioni coinvolte. L’allerta è stata emessa per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree maggiormente esposte.

Le previsioni meteo: perturbazione atlantica in arrivo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Mediterraneo occidentale nella giornata di domani, sabato 31 gennaio. Il suo transito, dal mar di Sardegna verso i settori ionici, interesserà in particolare le due isole maggiori e la Calabria. Si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni che potranno essere da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Inoltre, è atteso un rinforzo della ventilazione settentrionale, che potrebbe causare mareggiate sulle coste esposte.

Zone e livelli di allerta: Sud Sardegna, Sicilia e Calabria sotto osservazione

La Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda in particolare:

Sud Sardegna : allerta arancione

: Sicilia : allerta gialla

: Calabria (alcuni settori): allerta gialla

(alcuni settori): Altri settori della Sardegna: allerta gialla

L’allerta sarà valida per tutta la giornata di sabato 31 gennaio. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), dove sono disponibili anche le norme di comportamento da seguire in caso di maltempo.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini delle aree interessate di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali. In particolare, si consiglia di:

Consultare regolarmente il bollettino di allerta e le previsioni meteo aggiornate

e le aggiornate Limitare gli spostamenti non necessari durante le ore di maltempo

Prestare attenzione ai possibili allagamenti e frane nelle zone a rischio

e nelle zone a rischio Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o aree soggette a esondazioni

Seguire le norme generali di comportamento in caso di temporali e vento forte

Le strutture territoriali di protezione civile sono già operative e in costante contatto con il Dipartimento nazionale per monitorare l’evolversi della situazione e adottare le misure di prevenzione necessarie.

Precedenti e impatti attesi: attenzione alle criticità idrogeologiche

Le perturbazioni atlantiche che raggiungono il Mediterraneo in questo periodo dell’anno sono spesso responsabili di piogge intense e venti forti sulle regioni meridionali e insulari dell’Italia. In passato, simili condizioni hanno causato allagamenti, smottamenti e danni alle infrastrutture, oltre a disagi per la popolazione e la viabilità.