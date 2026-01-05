Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di martedì 6 gennaio, a causa di una vasta area depressionaria che sta portando maltempo su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo. L’avviso riguarda in particolare il Centro-Sud Italia, dove sono attese piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse regioni.

Le cause dell’ondata di maltempo

L’instabilità meteorologica che sta interessando il Centro-Sud è dovuta a una vasta area depressionaria che coinvolge l’intera Europa e si estende fino al Mediterraneo.

Questa situazione sta determinando condizioni di maltempo persistente, con precipitazioni diffuse e un generale calo delle temperature, soprattutto sulle regioni centrali.

Previsioni meteo: piogge, temporali e neve

Secondo il bollettino della Protezione Civile, a partire dalle prime ore di martedì 6 gennaio sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su diverse regioni del Centro-Sud. In particolare, le aree più colpite saranno:

Lazio

Molise

Campania

Basilicata

Calabria settentrionale

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Oltre alle piogge, sulle regioni centrali si assisterà a un calo delle temperature che porterà nevicate fino a quote collinari (300-400 metri), e localmente anche fino a livello del mare.

Nevicate a bassa quota: le regioni coinvolte

Le nevicate interesseranno in particolare:

Emilia-Romagna orientale

Marche

Umbria

Toscana orientale

Dal pomeriggio, l’estensione delle precipitazioni nevose raggiungerà anche Abruzzo e Lazio orientale. In queste aree, la neve potrà scendere fino a 300-400 metri di quota, e in alcuni casi anche più in basso, con possibili disagi alla circolazione stradale e ai collegamenti.

Livelli di allerta: arancione e gialla

Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di martedì 6 gennaio:

Allerta arancione per rischio meteo-idro su settori di Lazio e Molise

per rischio meteo-idro su settori di e Allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia

Questi livelli di allerta indicano la possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche, come allagamenti, frane e difficoltà nei trasporti, soprattutto nelle aree già colpite da precipitazioni nei giorni precedenti.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e a consultare il sito ufficiale per conoscere le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, che monitorano l’evolversi della situazione in tempo reale.

Il bollettino nazionale e la gestione delle emergenze

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.

In caso di emergenza, le strutture territoriali sono pronte ad attivare i sistemi di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i disagi.

Consigli utili per affrontare il maltempo

In presenza di piogge intense, temporali e nevicate, la Protezione Civile raccomanda di:

Limitare gli spostamenti non necessari

Prestare attenzione alle informazioni diramate dalle autorità locali

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone a rischio frana

Adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto su strade innevate o ghiacciate

Tenere a portata di mano numeri utili per le emergenze

Il ruolo delle strutture territoriali

Le strutture territoriali di protezione civile sono in costante contatto con il Dipartimento nazionale e seguono l’evolversi della situazione, adottando le misure necessarie per prevenire e gestire eventuali emergenze.

La collaborazione tra i diversi livelli istituzionali è fondamentale per garantire un intervento tempestivo ed efficace.

