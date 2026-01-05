Allerta meteo della Protezione Civile per il 6 gennaio nel Centro-Sud Italia: piogge, temporali e criticità
Allerta meteo della Protezione Civile per piogge, temporali e neve al Centro-Sud: rischio criticità idrogeologiche il 6 gennaio.
La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di martedì 6 gennaio, a causa di una vasta area depressionaria che sta portando maltempo su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo. L’avviso riguarda in particolare il Centro-Sud Italia, dove sono attese piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse regioni.
Le cause dell’ondata di maltempo
L’instabilità meteorologica che sta interessando il Centro-Sud è dovuta a una vasta area depressionaria che coinvolge l’intera Europa e si estende fino al Mediterraneo.
Questa situazione sta determinando condizioni di maltempo persistente, con precipitazioni diffuse e un generale calo delle temperature, soprattutto sulle regioni centrali.
Previsioni meteo: piogge, temporali e neve
Secondo il bollettino della Protezione Civile, a partire dalle prime ore di martedì 6 gennaio sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su diverse regioni del Centro-Sud. In particolare, le aree più colpite saranno:
- Lazio
- Molise
- Campania
- Basilicata
- Calabria settentrionale
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Oltre alle piogge, sulle regioni centrali si assisterà a un calo delle temperature che porterà nevicate fino a quote collinari (300-400 metri), e localmente anche fino a livello del mare.
Nevicate a bassa quota: le regioni coinvolte
Le nevicate interesseranno in particolare:
- Emilia-Romagna orientale
- Marche
- Umbria
- Toscana orientale
Dal pomeriggio, l’estensione delle precipitazioni nevose raggiungerà anche Abruzzo e Lazio orientale. In queste aree, la neve potrà scendere fino a 300-400 metri di quota, e in alcuni casi anche più in basso, con possibili disagi alla circolazione stradale e ai collegamenti.
Livelli di allerta: arancione e gialla
Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di martedì 6 gennaio:
- Allerta arancione per rischio meteo-idro su settori di Lazio e Molise
- Allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia
Questi livelli di allerta indicano la possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche, come allagamenti, frane e difficoltà nei trasporti, soprattutto nelle aree già colpite da precipitazioni nei giorni precedenti.
Le raccomandazioni della Protezione Civile
La Protezione Civile invita la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e a consultare il sito ufficiale per conoscere le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.
Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, che monitorano l’evolversi della situazione in tempo reale.
Il bollettino nazionale e la gestione delle emergenze
Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.
In caso di emergenza, le strutture territoriali sono pronte ad attivare i sistemi di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i disagi.
Consigli utili per affrontare il maltempo
In presenza di piogge intense, temporali e nevicate, la Protezione Civile raccomanda di:
- Limitare gli spostamenti non necessari
- Prestare attenzione alle informazioni diramate dalle autorità locali
- Non sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone a rischio frana
- Adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto su strade innevate o ghiacciate
- Tenere a portata di mano numeri utili per le emergenze
Il ruolo delle strutture territoriali
Le strutture territoriali di protezione civile sono in costante contatto con il Dipartimento nazionale e seguono l’evolversi della situazione, adottando le misure necessarie per prevenire e gestire eventuali emergenze.
La collaborazione tra i diversi livelli istituzionali è fondamentale per garantire un intervento tempestivo ed efficace.
