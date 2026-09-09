Allerta meteo e maltempo all'alba a Milano con raffiche di vento e strade allagate, le altre zone colpite

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le previsioni meteo avevano annunciato che in diverse zone del Nord Italia il 9 settembre ci sarebbe stata un’ondata di maltempo. E gli esperti non si sono sbagliati. Mercoledì, alle prime luci dell’alba, si sono verificati intensi temporali a Milano e provincia. Forti scariche d’acqua e tempeste di fulmini anche nella Bergamasca e nel Bresciano, mentre nella serata dell’8 settembre, in provincia di Bolzano, le precipitazioni hanno causato una frana a poca distanza dalla rete ferroviaria in una zona boschiva.

Meteo, ondata di maltempo a Milano, nel Bresciano e nella Bergamasca

Da mezzanotte, in diverse aree della Lombardia, sono scattate l’allerta arancione per temporali e quella gialla per rischio idrogeologico. E infatti all’alba di mercoledì, a Milano ci sono state raffiche di vento forte.

Le temperature sono calate vistosamente e, a causa delle precipitazioni, come riferito da Milano Today, alcune strade si sono allagate, come via Kolbe (zona viale Corsica).

ANSA

Durante la giornata, secondo le previsioni di 3bMeteo, le massime a Milano non andranno oltre i 22-23 gradi. Sono inoltre previsti altri temporali di forte intensità in diverse altre zone della Lombardia, del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

In alcune aree sono attese grandinate.

Il Comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi pubblici cittadini e dei cimiteri, ad eccezione delle funzioni già programmate.

Chiusi anche il Planetario e le biblioteche all’interno dei parchi. Resta invece aperto il Museo di Storia Naturale, con accesso dal cancello di corso Venezia.

Frana tra Fleres e Colle Isarco

Nella tarda serata di martedì 8 settembre tra Fleres, frazione di Brennero, e Colle Isarco c’è stata una frana, a poca distanza dalla rete ferroviaria, in una zona boschiva.

Per motivi di sicurezza, il traffico ferroviario tra Vipiteno e il Brennero è stato temporaneamente sospeso. Ai passeggeri sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi.

Allerta meteo: le raccomandazioni

Si ricorda che, durante l’allerta meteo, è importante porre attenzione a impalcature e dehors, evitando di transitare e sostare al di sotto o nei pressi delle strutture.

Viene inoltre suggerito di non recarsi nelle aree verdi e nelle zone alberate. I cittadini sono anche invitati a mettere in sicurezza ponteggi, tende, oggetti e vasi sui balconi.