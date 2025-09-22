Allerta meteo e temporali, criticità soprattutto in Lombardia e Liguria tra frane e fiumi esondati
Allerta meteo, forti temporali nel Nord e nel Centro Italia: Lombardia e Liguria le più colpite, a Milano esondazione del fiume Seveso
Il maltempo si abbatte sul Nord Italia. Allerta meteo, con temporali in diverse aree. In alcune zone segnalata criticità per rischio idrogeologico. Una perturbazione atlantica si è generata dall’arrivo di un flusso di aria fredda dal Mar di Norvegia sull’Europa occidentale. Già nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre alcune regioni come Lombardia e Liguria sono state colpite da intense precipitazioni. A Milano è esondato il Seveso, fango e strade sott’acqua anche nel Comasco.
- Temporali intensi a Nord e al Centro: le previsioni
- Maltempo in Lombardia, "massima attenzione a Milano"
- Frana a Como
- Liguria, colpito il Savonese
Temporali intensi a Nord e al Centro: le previsioni
Maltempo al Nordovest, dove si stanno verificando perturbazioni in Liguria, Piemonte e Lombardia. Piogge anche a ovest.
In Emilia-Romagna, fin dal mattino, sono stati registrati rovesci e temporali, alcuni dei quali caratterizzati da grandine.
Dal pomeriggio fenomeni in estensione anche al Triveneto, meno incisivi tra Emilia orientale, basso Veneto e Romagna.
Anche al Centro previsti peggioramenti. In Toscana sono previste grandinate. Tra pomeriggio e sera in arrivo pioggia anche su Umbria e Lazio, fenomeni meno probabili sull’Adriatico. Precipitazioni temporalesche anche in Sardegna.
Al Sud resisterà invece il bel tempo, anche se le nubi aumenteranno a fine giornata in Campania. Temperature in calo al Nord e centrali tirreniche, stazionarie o in lieve ulteriore aumento sull’Adriatico e l’estremo Sud.
Maltempo in Lombardia, “massima attenzione a Milano”
Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre sono state registrate alcune intense precipitazioni in varie zone della Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione.
Tanti millimetri di pioggia caduti nella parte nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano. Venti millimetri a Monza. L’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, sui social ha raccomandato ai milanesi “la massima attenzione”.
A Milano, ha sottolineato l’assessore, “è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro sono state posizione le barriere mobili per precauzione.
Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata”. Il Seveso è esondato.
Frana a Como
Pochi minuti prima delle 7 di questa mattina si è verificata una frana sulla Sp 583 “Lariana”, all’incirca al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del lago.
Coinvolta anche un veicolo in transito. Non si segnalano fortunatamente feriti. In azione i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.
Sempre nel Comasco, a causa della presenza di detriti sulla carreggiata provocati dal maltempo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 340 “Regina” in località Colonno.
Sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per gestire la circolazione.
Liguria, colpito il Savonese
Maltempo anche in Liguria. Particolarmente colpita la provincia di Savona nella zona della val Bormida.
A Cairo Montenotte, all’alba è esondato il fiume Bormida. Sono decine gli interventi in corso dei vigili del fuoco per frane e soccorsi dovuti ad allagamenti. Alcuni cittadini bloccati nelle loro automobili sono stati portati in salvo.
Il maltempo ha anche provocato guasti alla linea ferroviaria nel savonese, in particolare tra Loano e Albenga e a San Giuseppe di Cairo sulle linee ferroviarie Savona-Torino e Savona-Alessandria, dove la circolazione è stata sospesa.
Circolazione molto rallentata anche a Finale Ligure. A ponente (zone AD) l’allerta è passata ad arancione dalla mezzanotte e resterà tale fino alle 13 di lunedì.
Sul centro (zona B) la situazione è la medesima. Sul levante (zone C ed E) si è andati direttamente in arancione da mezzanotte, con conclusione alle 15 e prosecuzione in giallo fino alle 18.