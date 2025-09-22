Allerta meteo e temporali, criticità soprattutto in Lombardia e Liguria tra frane e fiumi esondati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia. Allerta meteo, con temporali in diverse aree. In alcune zone segnalata criticità per rischio idrogeologico. Una perturbazione atlantica si è generata dall’arrivo di un flusso di aria fredda dal Mar di Norvegia sull’Europa occidentale. Già nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre alcune regioni come Lombardia e Liguria sono state colpite da intense precipitazioni. A Milano è esondato il Seveso, fango e strade sott’acqua anche nel Comasco.

Temporali intensi a Nord e al Centro: le previsioni

Maltempo al Nordovest, dove si stanno verificando perturbazioni in Liguria, Piemonte e Lombardia. Piogge anche a ovest.

In Emilia-Romagna, fin dal mattino, sono stati registrati rovesci e temporali, alcuni dei quali caratterizzati da grandine.

Dal pomeriggio fenomeni in estensione anche al Triveneto, meno incisivi tra Emilia orientale, basso Veneto e Romagna.

Anche al Centro previsti peggioramenti. In Toscana sono previste grandinate. Tra pomeriggio e sera in arrivo pioggia anche su Umbria e Lazio, fenomeni meno probabili sull’Adriatico. Precipitazioni temporalesche anche in Sardegna.

Al Sud resisterà invece il bel tempo, anche se le nubi aumenteranno a fine giornata in Campania. Temperature in calo al Nord e centrali tirreniche, stazionarie o in lieve ulteriore aumento sull’Adriatico e l’estremo Sud.

Maltempo in Lombardia, “massima attenzione a Milano”

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre sono state registrate alcune intense precipitazioni in varie zone della Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione.

Tanti millimetri di pioggia caduti nella parte nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano. Venti millimetri a Monza. L’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, sui social ha raccomandato ai milanesi “la massima attenzione”.

A Milano, ha sottolineato l’assessore, “è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro sono state posizione le barriere mobili per precauzione.

Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata”. Il Seveso è esondato.

Frana a Como

Pochi minuti prima delle 7 di questa mattina si è verificata una frana sulla Sp 583 “Lariana”, all’incirca al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del lago.

Coinvolta anche un veicolo in transito. Non si segnalano fortunatamente feriti. In azione i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.

Sempre nel Comasco, a causa della presenza di detriti sulla carreggiata provocati dal maltempo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 340 “Regina” in località Colonno.

Sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per gestire la circolazione.

Liguria, colpito il Savonese

Maltempo anche in Liguria. Particolarmente colpita la provincia di Savona nella zona della val Bormida.

A Cairo Montenotte, all’alba è esondato il fiume Bormida. Sono decine gli interventi in corso dei vigili del fuoco per frane e soccorsi dovuti ad allagamenti. Alcuni cittadini bloccati nelle loro automobili sono stati portati in salvo.

Il maltempo ha anche provocato guasti alla linea ferroviaria nel savonese, in particolare tra Loano e Albenga e a San Giuseppe di Cairo sulle linee ferroviarie Savona-Torino e Savona-Alessandria, dove la circolazione è stata sospesa.

Circolazione molto rallentata anche a Finale Ligure. A ponente (zone AD) l’allerta è passata ad arancione dalla mezzanotte e resterà tale fino alle 13 di lunedì.

Sul centro (zona B) la situazione è la medesima. Sul levante (zone C ed E) si è andati direttamente in arancione da mezzanotte, con conclusione alle 15 e prosecuzione in giallo fino alle 18.