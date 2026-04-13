Allerta meteo gialla a Milano ma non solo, criticità in 9 regioni da Lombardia e Piemonte a Lazio e Toscana

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per lunedì 13 aprile in nove regioni italiane. A Milano l’allerta riguarda il rischio temporali e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro tramite il COC. Il peggioramento, causato da un vortice ciclonico, porterà piogge intense, venti forti e un calo termico generale su tutta la penisola.

L’allerta meteo a Milano

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità gialla per lunedì 13 aprile 2026. Il provvedimento riguarda nove regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. La causa è un vortice ciclonico in risalita dalla Tunisia unito a una perturbazione francese.

A Milano, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali ha confermato l’allerta meteo gialla per temporali fino alla mezzanotte del 14 aprile. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare i livelli idrometrici. Sono previsti rovesci intensi, raffiche di vento e un calo delle temperature massime fino a 19°C.

ANSA

Le autorità segnalano il rischio di “piogge sporche” dovute alla sabbia sahariana trasportata dallo Scirocco. Al Sud, a Napoli, sono stati chiusi parchi, spiagge e cimiteri a causa del forte vento e del mare agitato. Un peggioramento che segna la fine del caldo anomalo registrato nella prima decade del mese.

Il monitoraggio dei fiumi

L’attenzione a Milano è concentrata sui bacini del Seveso e del Lambro, sorvegliati in tempo reale per prevenire esondazioni. Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza in prossimità di fiumi e sottopassi stradali, che sono considerati aree a rischio allagamento immediato.

In Piemonte e nel Lazio l’allerta riguarda principalmente il rischio idrogeologico per la stabilità dei versanti. Nelle valli del Nord-Ovest è prevista neve abbondante oltre i 2000 metri di quota. La depressione stazionerà tra la Corsica e le isole maggiori, mantenendo condizioni di instabilità per diversi giorni.

In Toscana, le zone costiere e l’area dell’Etruria meridionale risultano tra le più esposte. La vigilanza resterà alta fino all’attenuazione dei fenomeni prevista per la seconda metà della settimana. Le amministrazioni locali consigliano di consultare i portali ufficiali e le app della Protezione Civile per aggiornamenti costanti.

Le variazioni delle temperature

L’allerta meteo coinvolge anche l’Abruzzo, con criticità idrogeologiche nei bacini dell’Alto e Basso Sangro, mentre in Molise la criticità gialla interessa specialmente la fascia litoranea per il rischio idraulico.

Il generale calo termico riporterà le temperature su medie stagionali dopo i picchi superiori ai 25 gradi. I venti di burrasca colpiranno i settori tirrenici e lo Ionio, con mari molto mossi. La circolazione ciclonica dovrebbe esaurire la sua fase più acuta tra martedì sera e mercoledì mattina.

La Protezione Civile, che raccomanda di evitare eventi all’aperto nelle aree colpite per prevenire situazioni di pericolo, continuerà il coordinamento degli interventi per gestire eventuali criticità locali. Il ripristino di condizioni di tempo stabile non è atteso prima di giovedì 16 aprile.