Allerta meteo gialla al Sud in diverse regioni, maltempo e nubifragi dal Lazio a Napoli fino alla Sicilia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maltempo in arrivo in Italia. Nelle prossime ore, a causa di un vortice ciclonico in arrivo dalle Baleari, sono previsti temporali e nubifragi in diverse regioni del Sud. Per la giornata di mercoledì 15 ottobre è stata diramata l’allerta meteo gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata e in alcune zone della Campania e del Lazio, tra cui Napoli e Roma.

Allerta meteo gialla al Sud

La Protezione civile ha diramato per la giornata di mercoledì 15 ottobre un avviso di condizioni meteorologiche avverse per un’ondata di maltempo in arrivo al Sud.

L’allerta meteo gialla per il rischio temporali è valido per tutta la giornata e riguarda cinque regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Lazio.

ANSA

Come comunicato dalla Protezione civile, sono previste precipitazioni intense che potranno avere “rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale”.

Sono attesi temporali e nubifragi, saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Nei territori interessati le precipitazioni potrebbero portare a criticità idrogeologiche e idrauliche, come alluvioni ed esondazioni dei fiumi.

Le zone coinvolte dal maltempo

L’allerta meteo gialla è stata emessa in Sicilia, Calabria e buona parte della Basilicata.

L’avviso riguarda anche la fascia costiera della Campania, nelle province di Caserta, Napoli e Salerno, e il basso Lazio, da Latina fino a Roma.

Sono previste piogge anche nei settori orientali della Sardegna e su alcune zone della Puglia settentrionale.

Le previsioni meteo

A portare il maltempo un vortice ciclonico che dalle isole Baleari si sta spostando verso la Sardegna e il basso Tirreno.

Secondo le previsioni de Il Meteo, sono attese piogge a tratti torrenziali e intensi temporali, accompagnati da un generale, seppur contenuto, ribasso delle temperature.

La fase più critica delle precipitazioni nelle regioni del Sud è attesa soprattutto nella seconda parte della giornata.

Il maltempo però non si esaurirà in giornata, in quanto il vortice persisterà nell’area almeno fino a venerdì 17.