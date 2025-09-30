Allerta meteo gialla dal Centro al Sud con pioggia, vento forte e rischio grandine: le aree a rischio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ondata di maltempo anche con forte vento e gradine in arrivo con il fronte freddo proveniente dalla Russia. Le precipitazioni colpiranno soprattutto il Centro e il Sud Italia, con otto regioni interessate dall’allerta gialla dichiarata dalla Protezione civile per rischio temporali, di alluvioni e esondazioni dei corsi d’acqua, soprattutto in Sicilia, coste dell’Adriatico e in gran parte del Centro-Sud.

L’allerta gialla della Protezione civile

Il Dipartimento ha diramato per la giornata dell’1 ottobre l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo le Regioni che dovranno attivare i sistemi di protezione civile nelle aree colpite. L’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale ha fatto scattare l’allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo, oltre a divere zone di Marche ed Emilia-Romagna.

Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, avranno però inizio già a partire dalla notte di martedì 30 settembre, su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, soprattutto sulla costia, e sulla Sicilia, in particolare nelle aree centro-occidentali.

L’ondata di maltempo

Come comunicato dalla Protezione civile, l’ondata di maltempo sarà caratterizzata da forti piogge, con intense raffiche di vento, grandinate circoscritte a livello locale e frequente attività elettrica.

Nei territori interessati, i fenomeni potrebbero portare a rilevanti criticità idrogeologiche e idrauliche, come alluvioni ed esondazioni dei fiumi, nello specifico in alcune parti della Romagna, di Puglia, Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo

Il fronte di aria gelida in arrivo dall’Europa orientale porterà in diverse parti d’Italia un inizio di ottobre più invernale che autunnale, con temperature in calo fino a minime di 5-4 gradi.

Il freddo si avvertirà da Nord a Sud, con le prime nevicate che potranno comparire da giovedì 2 sugli Appennini abruzzesi, marchigiani e molisani a quota 1300/1500 metri.