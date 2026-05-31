Allerta meteo il 1° giugno in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto: maltempo in arrivo, quali sono i rischi
La Protezione Civile emette un'allerta meteo gialla per forti temporali in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto per la giornata del 1° giugno
L’irruzione di una perturbazione atlantica mette fine al caldo anomalo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per lunedì 1 giugno, valutando un’allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni del centro-nord: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Sono attesi fenomeni localmente intensi.
- Allerta meteo il 1° giugno in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto
- Cosa dicono le previsioni
- Meteo, la situazione al sud
Allerta meteo il 1° giugno in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto
Il progressivo cedimento dell’alta pressione lascerà spazio a un aumento della nuvolosità e a forti piogge.
L’allerta meteo gialla per rischio temporali emessa dalla Protezione Civile per l’1 giugno riguarderà l’intero territorio del Veneto e delle Marche.
In Emilia Romagna l’avviso coinvolge la Pianura bolognese, la Pianura modenese, la Pianura reggiana, la Costa ferrarese, la Costa romagnola, oltre ai settori della Montagna emiliana centrale e della Bassa collina e pianura romagnola.
Per quanto riguarda l’Umbria, invece, il bollettino della Protezione Civile indica criticità ordinarie per le zone di Alto Tevere e Chiascio-Topino.
Cosa dicono le previsioni
I primi segnali del cambio di fronte meteorologico si avvertiranno già nel corso della notte con un progressivo addensamento delle nubi al centro-nord.
Secondo le previsioni meteo, durante la giornata del 1 giugno i forti temporali colpiranno l’intero Triveneto e l’Emilia Romagna, estendendosi anche alle aree alpine di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, nonché all’Appennino ligure.
Nelle ore centrali della giornata la nuvolosità si farà intensa lungo l’Appennino centrale, portando rovesci sparsi nelle zone interne di Toscana, Marche e Umbria.
Meteo, la situazione al sud
Lo scenario sarà differente per il meridione e per le isole maggiori, che risentiranno meno dell’azione della perturbazione atlantica.
Il bollettino meteorologico per la giornata dell’1 giugno segnala la possibilità di isolati piovaschi confinati esclusivamente nelle aree interne della Sardegna e in alcuni settori del sud.
Sul resto delle regioni meridionali il tempo si manterrà generalmente più asciutto e soleggiato, nonostante il cedimento del campo di alta pressione.
Insomma, quattro regioni sono in allerta per il maltempo ma i fenomeni non riguarderanno il sud Italia.