Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per sette regioni italiane a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, a causa di una nuova perturbazione che porterà precipitazioni diffuse, temporali e nevicate fino a bassa quota. Le aree maggiormente coinvolte sono Sardegna, Sicilia, Piemonte, Liguria, Calabria, Toscana ed Emilia-Romagna. L’allerta, di livello giallo, è stata emessa per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche legate ai fenomeni previsti.

Le previsioni meteo: peggioramento dal tardo pomeriggio

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, una nuova perturbazione interesserà il nostro Paese a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà graduale, ma già nelle prossime ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse sulle regioni nord-occidentali italiane, in particolare su Piemonte ed entroterra ligure, dove i fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote collinari.

La Sardegna sarà tra le prime regioni a essere colpite dalla perturbazione, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto i settori orientali e meridionali dell’isola. Anche la Sicilia sarà coinvolta, con precipitazioni intense attese già dalle prime ore di domani, martedì 16 dicembre, in particolare sui versanti meridionali e sui settori ionici.

Temporali e neve: i dettagli regione per regione

Nel dettaglio, l’avviso della Protezione Civile prevede per la Sardegna precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare attenzione ai settori orientali e meridionali. Sulla Sicilia, invece, i fenomeni saranno più intensi sui versanti meridionali e sulle aree ioniche, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda il nord-ovest del Paese, dalle prime ore di domani sono previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente. Nel corso della giornata, la quota neve si alzerà progressivamente fino a raggiungere i 1000-1200 metri, con apporti al suolo che potranno essere da moderati ad abbondanti.

Allerta gialla: le regioni coinvolte

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 16 dicembre, un livello di allerta gialla su gran parte di Sicilia e Sardegna, e su alcune aree di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. L’allerta gialla indica uno scenario di criticità ordinaria, ma invita comunque la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, riporta una sintesi delle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi nelle aree interessate dai fenomeni meteo.

Virgilio Notizie