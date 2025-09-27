Allerta meteo il 28 settembre in Puglia, Abruzzo e Molise: temporali e rischio allagamenti, le previsioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Per domenica 28 settembre, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per Abruzzo, Molise e Puglia. La causa è da ricercare nel passaggio di due perturbazioni, una di origine atlantica e una nordafricana, che continueranno a determinare piogge, temporali e venti sostenuti sul versante adriatico. Si prospetta, quindi, una giornata dal sapore autunnale, con temperature nella norma o leggermente inferiori alle medie stagionali.

Due perturbazioni sull’Italia

Come riporta ilmeteo.it, la prima perturbazione, proveniente da Ovest, continuerà a interessare in modo particolare le regioni centrali e il medio Adriatico, portando rovesci e locali temporali.

La seconda, in arrivo dal Nord Africa, si limiterà a provocare instabilità residua sul Sud Italia, con fenomeni sparsi soprattutto tra Basilicata, Calabria e Puglia meridionale.

ANSA

Temporali in arrivo al centro-sud

Questo doppio sistema di bassa pressione renderà il quadro meteo ancora incerto e variabile, sebbene nella seconda parte della giornata sia previsto un lento miglioramento.

Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione nelle zone più esposte, in particolare lungo i bacini fluviali e le aree collinari soggette a smottamenti e allagamenti temporanei.

La Protezione Civile ha infatti evidenziato un rischio idrogeologico localizzato, legato soprattutto alla persistenza delle precipitazioni.

Allerta gialla in Puglia, Abruzzo e Molise

Per la giornata di domenica 28 settembre, il bollettino ufficiale indica ordinaria criticità per rischio temporali e idrogeologico nelle seguenti zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro Molise : zona Litoranea

: zona Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento

Si tratta delle aree dove sono attesi i fenomeni più intensi, con rovesci sparsi, colpi di vento e temporali localizzati.

Previsioni meteo domenica 28 settembre

Il quadro meteorologico previsto per domenica 28 settembre sarà caratterizzato da instabilità a tratti marcata sul Centro-Sud e maggiori schiarite al Nord-Ovest.

Al mattino il cielo sarà nuvoloso su Adriatico e Sud, con piogge intermittenti che tenderanno a esaurirsi gradualmente nel corso della giornata.

Le temperature massime aumenteranno leggermente sulle regioni settentrionali e sulle Isole maggiori, mentre altrove si manterranno su valori più bassi.

I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con raffiche di Maestrale lungo le coste del Sud e delle Isole, determinando un ulteriore calo termico percepito.

Dalla serata di domenica è previsto un miglioramento generale, preludio a una breve fase di tempo stabile che interesserà l’Italia tra lunedì e martedì.