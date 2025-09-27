Allerta meteo il 28 settembre in Puglia, Abruzzo e Molise: temporali e rischio allagamenti, le previsioni
Allerta meteo gialla in Abruzzo, Molise e Puglia per piogge e temporali. Due perturbazioni porteranno clima autunnale e rischio idrogeologico
Per domenica 28 settembre, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per Abruzzo, Molise e Puglia. La causa è da ricercare nel passaggio di due perturbazioni, una di origine atlantica e una nordafricana, che continueranno a determinare piogge, temporali e venti sostenuti sul versante adriatico. Si prospetta, quindi, una giornata dal sapore autunnale, con temperature nella norma o leggermente inferiori alle medie stagionali.
- Due perturbazioni sull'Italia
- Allerta gialla in Puglia, Abruzzo e Molise
- Previsioni meteo domenica 28 settembre
Due perturbazioni sull’Italia
Come riporta ilmeteo.it, la prima perturbazione, proveniente da Ovest, continuerà a interessare in modo particolare le regioni centrali e il medio Adriatico, portando rovesci e locali temporali.
La seconda, in arrivo dal Nord Africa, si limiterà a provocare instabilità residua sul Sud Italia, con fenomeni sparsi soprattutto tra Basilicata, Calabria e Puglia meridionale.
Temporali in arrivo al centro-sud
Questo doppio sistema di bassa pressione renderà il quadro meteo ancora incerto e variabile, sebbene nella seconda parte della giornata sia previsto un lento miglioramento.
Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione nelle zone più esposte, in particolare lungo i bacini fluviali e le aree collinari soggette a smottamenti e allagamenti temporanei.
La Protezione Civile ha infatti evidenziato un rischio idrogeologico localizzato, legato soprattutto alla persistenza delle precipitazioni.
Allerta gialla in Puglia, Abruzzo e Molise
Per la giornata di domenica 28 settembre, il bollettino ufficiale indica ordinaria criticità per rischio temporali e idrogeologico nelle seguenti zone:
- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro
- Molise: zona Litoranea
- Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento
Si tratta delle aree dove sono attesi i fenomeni più intensi, con rovesci sparsi, colpi di vento e temporali localizzati.
Previsioni meteo domenica 28 settembre
Il quadro meteorologico previsto per domenica 28 settembre sarà caratterizzato da instabilità a tratti marcata sul Centro-Sud e maggiori schiarite al Nord-Ovest.
Al mattino il cielo sarà nuvoloso su Adriatico e Sud, con piogge intermittenti che tenderanno a esaurirsi gradualmente nel corso della giornata.
Le temperature massime aumenteranno leggermente sulle regioni settentrionali e sulle Isole maggiori, mentre altrove si manterranno su valori più bassi.
I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali, con raffiche di Maestrale lungo le coste del Sud e delle Isole, determinando un ulteriore calo termico percepito.
Dalla serata di domenica è previsto un miglioramento generale, preludio a una breve fase di tempo stabile che interesserà l’Italia tra lunedì e martedì.