Allerta meteo in 11 regioni tra pioggia e vento forte, maltempo fino al weekend quando arriverà l'anticiclone

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tempo in peggioramento sull’Italia. Dopo il clima stabile, è allerta meteo in 11 regioni. Non solo pioggia, preoccupa soprattutto il vento forte, quello che nel weekend ha ucciso un operaio di 39 anni e una bambina di 12. Il maltempo resterà sullo stivale fino al weekend, quando arriverà l’anticiclone a riscaldare e stabilizzare. Piogge sparse, soprattutto al Nord e nelle zone interne e montuose di Centro, Sud e Isole.

Allerta meteo in 11 regioni: il bollettino

Per la giornata di martedì 14 aprile il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta gialla.

Sono diverse le regioni sotto osservazione per rischio temporali:

Basilicata;

Campania;

Puglia;

Sicilia;

Toscana;

Umbria.

Mentre per rischio idrogeologico troviamo: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, ancora Puglia, Sicilia e Toscana. Si allargano le regioni in allerta dopo la giornata di lunedì 13 aprile.

I danni del vento: due vittime

Due le vittime del vento forte. Uno è un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio. L’uomo stava effettuando interventi su un impianto di illuminazione, vicino al cimitero San Brunone a Taranto, quando è stato colpito da un palo della luce.

Questo sembra essere caduto proprio a causa delle forti raffiche di vento. Evento simile a quello avvenuto a Bisceglie, dove un albero ha ucciso una bambina di 12 anni.

Alicia Amoruso stava camminando quando un grande pino si è schiantato sulla carreggiata, colpendola a morte.

Maltempo fino al weekend: pioggia e vento forte

Nuova fase di maltempo sull’Italia. Da martedì 14 aprile parziali schiarite sulle Alpi, ma anche molto nuvoloso con piogge e rovesci (anche a carattere temporalesco) altrove. Come nel Centro, che vedrà tra Toscana e Marche temporali. Sud e Isole irregolari: rovesci in Sardegna e temporali in Sicilia.

Mercoledì 15 aprile, mentre proseguono le schiarite al Nord, al Centro tra Toscana, Umbria e Lazio ci saranno rovesci e temporali. Anche in Sardegna ancora temporali.

Giovedì 16 aprile vede il Nord con ampie schiarite ovunque. Centro diviso tra spazi soleggiati e temporali nelle zone interne. Al Sud variabile, con fenomeni temporaleschi nelle zone interne.

Quando arriverà l’anticiclone

Il fine settimana porta stabilità. Sabato 18 aprile il Nord è prevalentemente soleggiato, con piovaschi tra Piemonte e Lombardia. Il Centro risulta stabile e soleggiato, con qualche piovasco a ridosso dell’Appennino. Anche il Sud stabile e soleggiato.

Domenica 19 aprile vede il Nord leggermente instabile, con qualche rovescio sparso. Centro soleggiato al mattino e con piogge isolate nel pomeriggio. Sud stabile e soleggiato.

I venti si presentano deboli e i mari poco mossi o localmente mossi durante tutta la settimana e il weekend.