Allerta meteo in 12 regioni: giovedì di pioggia e forti venti. Il bollettino della Protezione Civile
Allerta meteo della Protezione Civile: piogge e venti forti su 12 regioni del Centro-Nord il 23 ottobre. Rischio idrogeologico elevato.
La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di giovedì 23 ottobre, a causa di un intenso flusso sud-occidentale che porterà piogge e venti forti su gran parte del Centro-Nord italiano. Le regioni maggiormente coinvolte sono Liguria e Toscana, dove è stata valutata un’allerta arancione, mentre altre dieci regioni saranno interessate da allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.
- Le cause dell’allerta: perturbazione in arrivo dal sud-ovest
- Le regioni coinvolte e i dettagli dell’avviso
- Venti di burrasca e mareggiate: le zone più a rischio
- Le norme di comportamento in caso di allerta meteo
Le cause dell’allerta: perturbazione in arrivo dal sud-ovest
Un intenso flusso sud-occidentale in quota sta per investire l’Italia, portando con sé una struttura depressionaria che determina condizioni di maltempo diffuso. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, nelle prossime ore sono attese precipitazioni e forti temporali su molte regioni del Nord e sulla Toscana. La situazione sarà aggravata da una ventilazione intensa, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, soprattutto in corrispondenza dei rilievi appenninici.
Le regioni coinvolte e i dettagli dell’avviso
Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda in particolare:
- Valle D’Aosta
- Liguria
- Toscana
- Emilia-Romagna
- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Piemonte
- Marche
- Umbria
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata
- Calabria
- Provincia Autonoma di Bolzano
L’avviso prevede precipitazioni diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco, su Valle D’Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna già dal mattino di giovedì 23 ottobre, con estensione dal pomeriggio anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Venti di burrasca e mareggiate: le zone più a rischio
Dalla tarda mattinata di giovedì sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e sui settori montuosi dell’Umbria, con raffiche che potranno raggiungere la burrasca forte o la tempesta sui settori appenninici. Dal pomeriggio, i venti forti interesseranno anche Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca e burrasca forte sui rispettivi settori appenninici. Sulle coste esposte sono attese forti mareggiate.
Le norme di comportamento in caso di allerta meteo
In caso di allerta arancione o gialla, la Protezione Civile ricorda alcune regole fondamentali:
- Non sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette a frane e smottamenti.
- Prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e dei bollettini ufficiali.
- Limitare gli spostamenti nelle aree più a rischio.
- Proteggere i beni che si trovano in locali interrati o a piano strada.
- In caso di vento forte, evitare di sostare sotto alberi, impalcature o oggetti che potrebbero cadere.
- Non tentare di attraversare strade o sottopassi allagati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.