Allerta meteo in 13 regioni e maltempo al Sud il 30 agosto: dove sono previsti nubifragi e grandine

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’Italia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Dopo i nubifragi che hanno colpito il Nord, la Protezione Civile ha diramato per sabato 30 agosto un’allerta gialla in 13 regioni, con particolare attenzione al Sud Italia, dove sono attesi forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Le correnti fredde portate da Erin, l’ex uragano trasformato in ciclone extratropicale, stanno causando instabilità diffusa su gran parte della penisola.

Allerta meteo in 13 regioni

Come riporta ilmeteo.it, le regioni meridionali si preparano a una giornata complicata. In Campania, la Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta gialla fino alle 20 di sabato: i fenomeni saranno improvvisi e di forte intensità, con possibilità di nubifragi, fulmini e grandine.

Situazione analoga in Puglia, dove l’allerta riguarda aree estese dal Gargano al Salento, passando per il Tavoliere e i bacini interni.

iStock

Ancora maltempo in Italia

In Calabria, sorvegliati speciali i versanti tirrenici e ionici settentrionali, mentre in Basilicata sono attesi rovesci intensi soprattutto nelle zone interne e montuose.

La situazione potrebbe creare disagi sia nei centri abitati sia lungo la viabilità principale, con il rischio di allagamenti e smottamenti. Le autorità raccomandano prudenza e invitano a limitare gli spostamenti nelle ore più critiche.

Temporali violenti a Potenza

I primi segnali del peggioramento sono arrivati già il 29 agossto. A Potenza un violento temporale ha provocato allagamenti e la caduta di alberi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune strade.

Disagi segnalati anche nelle zone rurali, con danni a colture e difficoltà per le attività agricole.

Le previsioni per sabato 30 agosto

Le previsioni meteo per a giornata di sabato 30 agosto raccontano di tempo instabile soprattutto al mattino su Appennini, Lazio, Umbria, Campania e Puglia.

Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso le regioni adriatiche centrali, mentre altrove tornerà il sole.

Nonostante il focus sul Sud, anche il resto del Paese resta sotto osservazione.

Nel Lazio, la notte tra il 28 e il 29 agosto una bomba d’acqua ha colpito Roma, mentre in Toscana una tromba d’aria in Versilia ha causato danni agli stabilimenti balneari.

In Lombardia, trombe d’aria e nubifragi hanno interessato le province di Pavia e Lecco, con tetti scoperchiati e un impianto fotovoltaico distrutto.

Il maltempo non risparmia nemmeno il Piemonte e la Liguria, dove sono attese mareggiate di Libeccio.