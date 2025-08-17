Allerta meteo in 7 regioni per temporali forti, il 18 agosto addio al grande caldo: i rischi al Centro - Sud

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di lunedì 18 agosto. Un passaggio di aria instabile porterà rovesci e temporali su gran parte del Centro-Sud. L’allerta gialla riguarda sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Umbria, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo in 7 regioni

Come riporta ilmeteo.it, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha diffuso un bollettino che segnala criticità idrogeologiche e idrauliche ordinarie per la giornata di lunedì 18 agosto. L’allerta gialla riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Umbria.

Nello specifico, i fenomeni temporaleschi potrebbero colpire con particolare intensità le aree interne e montuose, con sconfinamenti verso le pianure e le coste. La Protezione Civile avverte che, in caso di temporali forti, potrebbero verificarsi grandinate e colpi di vento.

Temporali in arrivo al Centro – Sud il 18 agosto

Le zone a rischio secondo la Protezione Civile

Nel dettaglio, i bacini più a rischio in Abruzzo sono quelli del Tordino Vomano, Aterno, Marsica, Pescara e Alto Sangro.

In Basilicata l’allerta riguarda i settori Basi-A1, A2, C, D, E1 ed E2. In Calabria le criticità coinvolgono i versanti jonici e tirrenici, sia settentrionali che meridionali.

Nel Lazio l’allerta interessa l’Appennino di Rieti, il bacino del Liri, l’Aniene e il Medio Tevere. Le Marche sono interessate in tutte le aree interne, mentre in Molise le zone sotto osservazione sono i distretti Frentani, Sannio, Matese, Alto Volturno e Medio Sangro.

In Umbria l’allerta meteo tocca i bacini del Nera-Corno, Chiascio-Topino, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia e Alto Tevere.

Le previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Il quadro meteorologico rimane instabile: al mattino sono previste schiarite sul Sud e sulle Isole maggiori, con temporali isolati tra Marche ed Emilia-Romagna.

Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle Alpi occidentali, all’Appennino settentrionale e al Centro-Sud, con possibili rovesci di forte intensità.

Alla sera saranno possibili ulteriori temporali tra alto Piemonte e alta Lombardia. Le temperature subiranno un ulteriore calo, soprattutto al Centro-Nord, riportandosi gradualmente su valori più vicini alla media stagionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che il bollettino viene aggiornato quotidianamente sul portale ufficiale www.protezionecivile.gov.it, dove sono disponibili anche le norme di comportamento da seguire in caso di maltempo.

Le autorità raccomandano ai cittadini delle aree interessate la massima prudenza negli spostamenti e attenzione a corsi d’acqua, sottopassi e zone a rischio allagamento.